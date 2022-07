JuniorGP, Portimao senza gloria: cade Boggio, Pini e Farioli giù dal podio

La pista di Portimao non è particolarmente fortunata per i ragazzi italiani del JuniorGP. Gare combattute e belle da vedere, ma non arrivano podi azzurri sulle montagne russe portoghesi. In ETC Dodò Boggio, lanciato dalla prima pole position, purtroppo cade nelle prime battute della corsa, mentre Guido Pini in rimonta manca il podio di circa un decimo. Stesso discorso quest’ultimo anche per Filippo Farioli in JuniorGP (per un pasticcio finale non suo), mentre in Moto2 i nostri portacolori sono ben più lontani. Ecco com’è andato l’appuntamento all’Autodromo do Algarve.

Super partenza di Dodò Boggio, ma la gara non dura molto. Il 14enne italiano scivola alla curva 5, non è fortunato Owen Van Trigt, protagonista di un brutto volo dopo il botto contro la Honda a terra. Bandiera rossa, tutto fermo per permettere i soccorsi. Si riparte poi dalle posizioni originarie per una gara-sprint di 10 giri, ma senza il poleman in griglia… Ne approfitta il diretto rivale Joel Esteban, che accumula 20 punti nella gara unica a Portimao. I cinque in più vanno a Brian Uriarte, che lo beffa sul traguardo per appena 6 millesimi! Combattuta rimonta per Guido Pini, 5° e vicinissimo alla zona podio, mancandola di poco più di un decimo. Classifica generale con Esteban a 115 punti, 2° è Pini con 100, Boggio 3° a quota 96.

Brian Uriarte – Team Estrella Galicia 0,0 Joel Esteban – Aspar Junior Team – +0.006 Casey O’Gorman – VisionTrack Racing Team – +0.209 Maximo Martinez Quiles – Team Honda Laglisse – +0.257 Guido Pini – AC Racing Team – +0.329 Guillem Planques – First Bike Academy – +0.606 Alberto Ferrandez – Finetwork MIR Junior Team – +0.633 Johnny Garness – VisionTrack Racing Team – +0.721 David Gonzalez – Cuna de Campeones – +0.936 Hamad Al-Sahouti – Leopard Junior Team – +1.521

Scintille subito al via, una bella battaglia per la gara unica della categoria. Ma dura poco, ovvero finché José Antonio Rueda non ingrana la marcia e vola via: il nuovo trionfo vale il +81 in un campionato a senso unico… Anzi, a Misano può essere campione se chiude 1° o 2°. Ai rivali rimane la lotta per le restanti posizioni del podio. Iniziato l’ultimo giro, sul rettilineo principale ecco alcuni ‘contatti pericolosi’ e non manca un pasticcio. Alonso mette KO Voight e allontana Farioli dalla top 3… Syarifuddin Azman invece si conferma ovunque un pilota da podio, terza piazza per Adrian Cruces.

José Antonio Rueda – Team Estrella Galicia 0,0 Syarifuddin Azman – SIC Racing – +6.551 Adrian Cruces – Cuna de Campeones – +6.665 David Salvador – Laglisse Academy – +6.726 Filippo Farioli – Aspar Junior Team – +7.770 David Almansa – Finetwork MIR Racing Team – +13.361 Tatchakorn Buasri – Honda Racing Thailand – +13.428 Luca Lunetta – AC Racing Team – +13.434 Edward O’Shea – British Talent Team – +13.472 Collin Veijer – AGR Team – +13.486

Una battaglia iniziale, alcuni errori, via libera per la fuga di Senna Agius. Fine della corsa? A cinque giri dalla fine l’incredibile colpo di scena, il 17enne australiano è a terra! Tutti gli onori vanno invece ad Alex Escrig, che ha ragione di Lukas Tulovic e si prende il secondo trionfo Moto2. Tommaso Marcon 13° e miglior italiano davanti a quattro connazionali.

Alex Escrig – Yamaha Philippines Stylobike Racing Lukas Tulovic – Intact GP Junior Team – +0.399 Xavi Cardelus – Promoracing – +7.651 Roberto Garcia – Cardoso Racing – +8.120 Alex Toledo – Pertamina Mandalika SAG EUVIC – +8.714 Piotr Biesiekirski – Pertamina Mandalika SAG EUVIC – +20.813 Hector Garzo – MV Agusta Forward Junior Team – +21.085 Yeray Ruiz – FAU55 Racing – +26.275 Eduardo Montero – Kiefer Racing – +34.789 Dani Muñoz – Fifty Motorsport – +37.524 (STK)

In Gara 2 non c’è nessuna fuga, non manca anche stavolta qualche piccolo errore che cambia più volte la classifica. Davanti però rimangono i soliti cinque nomi in lotta per il podio. A sei giri dalla fine ecco la mossa, Senna Agius strappa di forza la testa della corsa a Lukas Tulovic. Ma il tedesco non ci sta, attende e risponde sul rettilineo all’inizio dell’ultimo giro. Il duello si infiamma, serve il rettilineo del traguardo per decretare la vittoria: la spunta il poleman, che sfrutta al meglio l’ultima curva e la scia! Risalgono sia Tommaso Marcon che Mattia Rato, entrambi in top ten al traguardo.

Lukas Tulovic – Intact GP Junior Team Senna Agius – Promoracing – +0.055 Alex Escrig – Yamaha Philippines Stylobike Racing – +0.264 Xavi Cardelus – Promoracing – +3.670 Roberto Garcia – Cardoso Racing – +4.927 Yeray Ruiz – FAU55 Racing – +20.246 Piotr Biesiekirski – Pertamina Mandalika SAG EUVIC – +20.573 Alex Toledo – Pertamina Mandalika SAG EUVIC – +20.676 Tommaso Marcon – Team MMR – +39.419 Mattia Rato – Team MMR – +41.449

