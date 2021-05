CEV Moto3 Valencia, Gara 1: Daniel Holgado di forza al fotofinish

Daniel Holgado si ripete: dopo Estoril, ecco il successo in Gara 1 a Valencia. Matsuyama e Moreira beffati al traguardo per pochi centesimi.

Dalla pole position alla vittoria. Daniel Holgado si ripete anche in Gara 1 a Valencia, riprendendosi dopo un grosso rischio negli ultimi giri e riuscendo ad imporsi al traguardo. Un gran momento di forma per il pilota Aspar Team, che si conferma protagonista nel CEV Moto3 e nel contempo è anche leader in Red Bull Rookies Cup. Seconda piazza finale per Takuma Matsuyama (nonostante una sanzione), terza posizione al traguardo per Diogo Moreira. Non mancano svariati incidenti, fortunatamente senza conseguenze, ma con anche parecchi italiani protagonisti.

La gara, quante cadute!

Ottimo lo scatto del poleman Holgado, tengono dietro di lui Moreira, Ortolá e Matsuyama. Poco dopo però inizia il valzer di cadute che vedrà davvero parecchi piloti protagonisti, sfortunatamente anche molti italiani. Parliamo di Buasri, Volpi, Lunetta, Carraro, O’Shea, Morosi e Van Eerde (poi ripartiti), van der Goorbergh, Riu (con qualche brivido, visto che la sua moto era rimasta in traiettoria e lui era rimasto a terra), Kelso. KO anche ‘Josito’ García e David Alonso, risaliti presto in zona podio ma protagonisti di un botto congiunto. Non mancano due Long Lap Penalty, una per Tapia e un’altra per Matsuyama, conseguenze di incidenti da loro provocati durante il warm up. In seguito arriva la stessa sanzione anche per Rougé, ma per essere andato troppo spesso oltre i limiti della pista.

Dal gruppone iniziale tipico della Moto3, giro dopo giro la lotta per il podio si riduce a tre piloti. Fino a quattro giri dalla fine, con un salvataggio incredibile del leader Holgado, che miracolosamente rimane in sella, pur scendendo in terza posizione. Ortolá e Moreira passano in testa, ma si rifanno sotto Matsuyama, David e Daniel Muñoz: diventano sei i protagonisti in aperta competizione fino alla fine per la vittoria. Grosso rischio anche per Ortolá, mentre con un gran guizzo nelle ultime curve Daniel Holgado torna davanti: ecco la seconda vittoria stagionale, beffati Takuma Matsuyama e Diogo Moreira per pochi centesimi.

La classifica

Foto: Aspar Team