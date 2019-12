Reale Avintia MTA Junior Team si prepara al debutto nel CEV Moto3 con due esordienti. Accanto a Spinelli ci sarà Raffaele Fusco.

Il nuovo Reale Avintia MTA Junior Team completa la sua formazione per il CEV Moto3. Accanto a Nicholas Spinelli ci sarà Raffaele Fusco, anche lui al debutto nel Mondialino. Classe 2002, ha alle spalle un’esperienza triennale nel CIV Moto3, con a referto una vittoria ed altri cinque piazzamenti sul podio, oltre al 4° posto nel 2018. In precedenza si è affermato nelle Minimoto (Campione italiano SAV ed europeo Junior B), oltre ad essere vice-campione in CIV PreMoto3 125cc 2T nel 2016. Da segnalare quest’anno due wild card nel Mondiale Junior: a Barcellona con Angel Nieto Team-MTR, a Jerez con Gazzola Racing.

“Raffaele è un pilota dall’indiscusso potenziale e ne ha dato prova nelle ultime stagioni” ha dichiarato Alessandro Tonucci. “Siamo felici di poter contare su di lui per la stagione 2020. Rappresenta il profilo giusto per completare una line-up di piloti di talento, velocità e con la giusta attitudine per lavorare insieme alla squadra per crescere gara dopo gara. Diamo pertanto il nostro benvenuto a Raffaele. Non vediamo l’ora di affrontare al più presto i primi test di avvicinamento al primo round previsto dal calendario.”

Chiaramente grande soddisfazione anche da parte di Raffaele Fusco, che avrà l’opportunità di disputare la prima stagione completa in un campionato di livello internazionale. “Iniziare il 2020 facendo parte del Reale Avintia MTA Junior Team mi rende estremamente orgoglioso. Si prospetta un’annata impegnativa, ma con il supporto della squadra, ne sono convinto, possiamo crescere insieme. Un ringraziamento al team, alla mia famiglia e chi ha reso possibile la definizione di questo accordo. Adesso sono impaziente di scendere in pista!”