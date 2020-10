CEV Moto3 Aragón, Gara 3: Izan Guevara tris, battuto Artigas al traguardo

Izan Guevara l'ha rifatto: tripla vittoria ad Aragón, battendo Xavi Artigas sul traguardo. Ora il divario tra i due è di soli 10 punti... Completa il podio David Salvador.

Terza gara aragonese per il Mondiale Moto3 Junior che regala un’altra emozionante battaglia. Il finale poi è tutto per Izan Guevara e Xavi Artigas, che se le suonano fino alla linea del traguardo. È il 16enne rookie del Aspar Team però a trionfare nuovamente: arriva il terzo successo del weekend, il 4° stagionale, nonché un ancora più sensibile avvicinamento al leader in campionato. Xavi Artigas stavolta è 2°, ma lascia ancora qualche punto a chi ora sta minacciando seriamente il suo titolo 2020. E con un solo round rimasto… Terza piazza finale per David Salvador, che riesce ad avere la meglio sui rivali.

LA GARA

Cielo in parte nuvoloso, temperature fresche, non manca il vento: tutto è pronto per la terza ed ultima gara ad Aragón. Holgado si conferma ottimo in partenza, Acosta gli è subito dietro con García, Artigas e Fellon, ma il poleman viene presto superato dopo un suo errore. Cade subito Daniel Muñoz, finito nella ghiaia dopo un lungo ed in grado comunque di ripartire, mentre si chiude male il weekend di Reale Avintia MTA: cadono sia Spinelli che Fusco. Guevara riparte a bomba: tre giri ed è risalito dal 22° al 6° posto, il pilota più veloce in pista.

Considerando che giro dopo giro rimangono in otto in lotta per la vittoria, il colpaccio è nuovamente possibile. Ma come sempre in questa categoria assistiamo ad un’intensa battaglia fino alla linea del traguardo. Rischiano parecchio i compagni di squadra Guevara e Holgado, a contatto e fuori pista, ma non manca in seguito un altro lungo per il #28, ma non bastano a tenerlo fuori dalla lotta per il successo. Finale decisamente incandescente tra quest’ultimo e Xavi Artigas, ma arriva il terzo successo del rookie davanti al leader in campionato, 3° David Salvador.

LA CLASSIFICA