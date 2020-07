Yari Montella inizia il CEV Moto2 2020 con uno splendido successo in rimonta a Estoril. Completano il podio Niki Tuuli e Lukas Tulovic.

Nel 2019 un allora rookie Yari Montella aveva rischiato il colpaccio in Gara 1 a Estoril, prima di un incidente. Quest’anno ecco che arriva il trionfo, sempre sullo stesso tracciato portoghese: è il primo successo nel Campionato Europeo Moto2 per l’alfiere Speed Up, che mette in riga i rivali e taglia il traguardo con margine. Seconda piazza finale per Niki Tuuli, mentre Lukas Tulovic (di ritorno dal Mondiale di categoria) riesce ad avere la meglio su Alessandro Zaccone e conquista il 3° gradino del podio. In Superstock 600, primo centro di Fermín Aldeguer, che addirittura occupa l’ultima piazza in top ten.

Ricordiamo che il poleman Montella prenderà il via dalla settima casella a causa di una penalità (alcuni settori troppo lenti durante le qualifiche). Prima piazza in griglia quindi per Tuuli, ma lo scatto migliore è quello di Zaccone, diventato 2°, seguito da Tulovic e dal pilota finlandese. Sono questi tre che cercano immediatamente di fare la differenza, accumulando qualche decimo di margine sugli inseguitori. Una mossa che però non fermerà ‘l’uomo in missione’, Montella, determinato a recuperare il terreno perduto e presto in grado di rimontare fino alla top 3.

Zaccone e Tuuli provano inizialmente a contrastarlo, finché a quattro giri dalla fine ecco che l’italiano riesce a prendere il largo. Ritmo insostenibile per i rivali, Yari Montella è davvero incontenibile: arriva così la sua prima vittoria nel Campionato Europeo. Sul finale ci prova Niki Tuuli, ma deve ‘accontentarsi’ della seconda piazza, mentre Alessandro Zaccone e Lukas Tulovic danno vita fino alla bandiera a scacchi al duello per il podio. Una lotta che sorride al pilota tedesco, che per appena 5 centesimi beffa il nostro portacolori.

La classifica