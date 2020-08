CEV Moto2 Jerez, Gara 1: Yari Montella, la cinquina è servita

Yari Montella continua il suo dominio conquistando il quinto successo stagionale. Doppietta italiana con Zaccone 2°, segue il convalescente Tuuli.

Cinque gare finora disputate, cinque successi per Yari Montella. Il giovane alfiere del Team Ciatti-Speed Up continua il suo dominio indiscusso nel CEV Moto2, assicurandosi la vittoria in Gara 1 a Jerez. A referto, oltre alla pole position, c’è anche il giro veloce nel corso della competizione: una dimostrazione di forza con wheelie sul rettilineo del traguardo. Ci prova Alessandro Zaccone, che a lungo gli rimane vicino cercando di ostacolarlo, ma alla fine chiude con il secondo posto. Terzo un ottimo Niki Tuuli, sul podio alla prima gara dopo l’infortunio al polso destro. Domenica seconda competizione di questo weekend, al via alle 13:00.

Prima delle due gare in programma a Jerez per il Campionato Europeo Moto2. Si corre di sabato, replica la domenica, per l’equivalente di un doppio round concentrato, ma con turni unici di libere e qualifiche. Pole position anche sulla pista andalusa per Montella, che alla partenza prende subito la testa della corsa, mentre Zaccone beffa Tuuli e Kubo portandosi in seconda piazza. Peccato per il pilota thailandese, protagonista dopo pochi giri di un incidente: riparte, ma scivola ancora in seguito e si ritira definitivamente. In seguito registriamo il KO per problemi tecnici per Davis, mentre sul finale c’è anche un lungo di Funk, poi ripartito senza ulteriori difficoltà.

In testa a lungo sono in due a dare vita anche ad un duello a suon di giri veloci. Si tratta del duo tricolore Montella e Zaccone, con il secondo in particolare che sta dando il massimo per non lasciar scappare il rivale. Gli rimane incollato per molti giri, dando vita anche a qualche tentativo di sorpasso, finché Montella non comincia ad accumulare qualche decimo ed a prendere il largo. È sempre lui, ancora una vittoria a referto ed in solitaria: l’italiano continua a volare, punteggio pieno dopo cinque gare. Alessandro Zaccone chiude secondo, terzo Niki Tuuli in condizioni non proprio ottimali ma capace di non scendere dal podio nemmeno in questa occasione.

