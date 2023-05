“Un sogno”: così Biagio Calvaruso, titolare di Evotech, definisce l’esperienza sportiva di Brevo. Un progetto nato da una collaborazione con Domenico Brigaglia, ex pilota e tecnico con esperienza nel Motomondiale e nella SBK. Già nel 2019 era stata realizzata una Moto2 poi rimasta letteralmente ai box. “La realizzazione di componenti motociclistici e quella di una moto sono due mondi legati. Ma il salto non è immediato né tanto meno facile” ha affermato Calvaruso.

La Brevo viene definita tailor made, sartoriale nelle sue finiture. Il punto di forza è senza dubbio una produzione Made in Italy: dall’ideazione alla progettazione, dal disegno alla realizzazione dei telai in pieno alluminio, fino all’assemblaggio, tutto viene realizzato nello stabilimento trentino. “In questo modo siamo in grado di garantire regolazioni che molte moto non hanno – aggiunge Calvaruso – Dall’angolo di sterzo al pivot del forcellone all pull rod dell’ammortizzatore, fino a tante piccole altre modifiche personalizzabili”.

La stagione 2022

La scorsa stagione ha portato a Brevo grandi risultati con il titolo Costruttori nella PreMoto3 del CIV con AC Racing che ha visto ottenere il primo e secondo posto ai suoi piloti Leonardo Zanni e Giulio Pugliese. “Il rapporto con AC Racing è andato oltre ogni aspettativa – commenta Calvaruso – Abbiamo vinto 9 delle 12 gare del CIV, ottenendo le pole position in tutti i GP. I due piloti dello stesso team si sono giocati fino all’ultimo il titolo”. Da sottolineare anche i risultati ottenuti dagli altri piloti e dalle wild cards che si sono piazzati quasi sempre nelle prime 10 posizioni.

Anche nella Moto3, nell’anno dell’esordio, si sono colmate le differenze con gli avversari che sviluppano i loro mezzi da anni. Questo grazie anche all’apporto di Mattia Volpi, pilota che con il team si è messo subito a disposizione per migliorare la moto. Infine la partecipazione al Campionato mondiale Junior – FIM Junior GP in Spagna: quinto e nono posto nelle gare di Barcellona e Valencia. “Siamo partiti con una moto molto giovane: serve ancora tanto lavoro ma il prodotto è al top ed è pronto a vincere. Non abbiamo paura di confrontarci con nessuno” aggiunge Calvaruso.

Brevo, gli obiettivi 2023

La stagione 2023 vedrà Brevo impegnata nel Campionato Italiano Premoto3 con due team oltre a numerosi piloti privati: le stime parlano di circa 8-10 moto Brevo presenti in ogni Gran Premio. “Potremo contare su piloti e rookie che hanno già disputato un ottimo campionato in sella alla Brevo come Gabriel Tesini e ragazzi con ottime prospettive come Samuele Baldi, campano classe 2008. Con AC Racing correrà anche una ragazza: siamo sicuri che ci aspetta una stagione di grandi soddisfazioni”.