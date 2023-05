F1 GP Imola, rimborso biglietti: c’è l’annuncio ufficiale, cosa fare

Mercoledì è stato ufficializzato che in questo weekend la F1 non correrà a Imola e non poteva essere diversamente. Com’è noto, l’Emilia-Romagna sta vivendo giorni drammatici a causa delle alluvioni che hanno coinvolto diversi paesi della regione. Era previsto l’arrivo di oltre 160 mila spettatori all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, non ci sono le condizioni per svolgere il Gran Premio. Le priorità sono altre in questo momento.

F1 GP Imola 2023: cosa fare con i biglietti comprati

I tifosi non vedevano l’ora di assistere alla settima gara del calendario 2023 della Formula 1, ma comprendono perfettamente l’annullamento dell’evento. Non ci sarà un rinvio a un’altra data di quest’anno. Il recupero avverrà nel 2026, con il prolungamento dell’attuale contratto in scadenza nel 2025. E chi aveva comprato i biglietti per questo fine settimana?

Sul sito ufficiale dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari è stato comunicato che tutti coloro che hanno acquistato i tagliandi attraverso la rete di vendita e la piattaforma Ticketone.it avranno a breve l’opportunità di convertirli in biglietti per il GP del 2024 oppure di richiedere il rimborso economico. Le modalità e le tempistiche del rimborso verranno rese note con un’altra comunicazione che sarà inviata tramite mail da parte di ACI Sport attraverso il provider di biglietteria ufficiale Ticketone.it.

Ferrari, il gesto per l’Emilia-Romagna

II mondo della F1 e in generale dello sport si sta dimostrando solidale nei confronti della popolazione emiliano-romagnola. Sono tanti i messaggi di vicinanza e di sostegno, ma anche le iniziative concrete come la promozione di raccolte fondi per aiutare coloro che sono coinvolti in questa brutta situazione.

La Ferrari in queste ore ha annunciato di aver donato un milione di euro a favore dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, aderendo alla raccolta fondi regionale. Sicuramente un bel gesto da parte della scuderia di Maranello.