All Japan Superbike 2024: ecco l’elenco iscritti

Per livello dei partecipanti tra piloti e case costruttrici impegnate, la stagione 2024 dell’All Japan Superbike (oggi JSB1000) è senza dubbio una delle attese degli ultimi anni. Saranno complessivamente 23 i piloti al via di tutto il campionato che scatterà il 9-10 marzo prossimi con la 2&4 Race di Suzuka tra graditi ritorni ed alcuni attesi debutti, in primis quello dell’inedito sodalizio Ducati Team Kagayama.

DUCATI SFIDA LE BIG FOUR NELL’ALL JAPAN SUPERBIKE

Con il supporto diretto di Ducati Corse, il Team Kagayama dello stesso Yukio Kagayama ha deciso di sposare la causa di Bologna dopo 33 anni vissuti in Suzuki affidando una Panigale V4 R, oltretutto gommata Bridgestone, a Ryo Mizuno. Già pupillo Honda, il giovane motociclista giapponese con il team Astemo Honda Dream SI Racing ha chiuso la stagione 2023 in crescendo con la doppietta nel conclusivo round di Suzuka, classificandosi terzo in campionato alle spalle della coppia Yamaha Factory.

NAKASUGA A CACCIA DEL TREDICESIMO TITOLO

Chiaramente il pilota da battere resta il “Re” dell’All Japan Superbike, quel Katsuyuki Nakasuga a 42 anni compiuti determinato ad andare a caccia del personale tredicesimo titolo JSB1000 in carriera. Nuovamente lo farà con la R1 del Yamaha Factory Racing Team affiancato da Yuki Okamoto, il quale lo scorso anno con la vittoria di SUGO spezzò la sua striscia di 27 vittorie consecutive nella serie.

GRADITI RITORNI

La stagione 2024 segna inoltre il ritorno di alcuni affermati protagonisti nel recente passato della JSB1000. Da Kohta Nozane (passato al team Astemo Honda Dream SI Racing) al recordman di successi della 8 ore di Suzuka Takumi Takahashi (Japan Post Honda Dream TP), così come il primatista sul giro di Suzuka e collaudatore HRC MotoGP Tetsuta Nagashima (Dunlop Racing Team with Yahagi Honda). Non mancheranno al via Takuya Tsuda (Suzuki AutoRace Ube) e Ryuichi Kiyonari (TOHO Racing Honda), mentre affronterà la sua seconda stagione consecutiva nella Superbike del Sol Levante Akito Haga, primogenito di Noriyuki Haga.

L’ENTRY LIST DELL’ALL JAPAN SUPERBIKE 2024

1- Katsuyuki Nakasuga – Yamaha Factory Racing Team – Yamaha YZF-R1

2- Yuki Okamoto – Yamaha Factory Racing Team 2 – Yamaha YZF-R1

3- Ryo Mizuno – Ducati Team Kagayama – Ducati Panigale V4 R

4- Teppei Nagoe – SDG Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

6- Takuya Tsuda – AutoRace Ube Racing Team – Suzuki GSX-R 1000R

7- Ryuichi Kiyonari – TOHO Racing – Honda CBR 1000RR-R

9- Kazuki Ito – Honda Dream RT Sakurai Honda – Honda CBR 1000RR-R

10- Satoru Iwata – Team ATJ – Honda CBR 1000RR-R

11- Kosuke Akiyoshi – MurayamaUnso Team Akiyoshi – Honda CBR 1000RR-R

12- Taro Sekiguchi – SANMEI Team TARO PLUSONE – BMW M 1000 RR

14- Yuta Kodama – Team Kodama – Yamaha YZF-R1

17- Yuki Sugiyama – Honda Suzuka Racing Team – Honda CBR 1000RR-R

21- Tomoya Hoshino – TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW – BMW M 1000 RR

22- Masahiro Shinjo – Team TATARA Aprilia – Aprilia RSV4 Factory 1100

23- Kazuka Tsuda – Team BabyFace – Yamaha YZF-R1

27- Shinichi Nakatomi – RSN – Yamaha YZF-R1

28- Akito Haga – Nitro Work Navi Ogura Clutch – Yamaha YZF-R1

29- Yoshiyuki Sugai – Team Sugai Racing Japan – Honda CBR 1000RR-R

30- Tetsuta Nagashima – Dunlop Racing Team with Yahagi – Honda CBR 1000RR-R

31- Yuto Sano – KRP Sanyoukougyo RS-ITOH – Kawasaki ZX-10RR

32- Kohta Nozane – Astemo Honda Dream SI Racing – Honda CBR 1000RR-R

33- Takumi Takahashi – Japan Post Honda Dream TP – Honda CBR 1000RR-R

34- Yoshimasa Shibata – Taira Promote Racing – Honda CBR 1000RR-R