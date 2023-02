Akira Yanagawa evergreen: a 51 anni correrà ancora

Ancora veloce, ancora competitivo. Con queste credenziali, chi glielo fa fare ad Akira Yanagawa di appendere il casco al chiodo? Prossimo a compiere 52 anni, il mito della Superbike mondiale di fine anni ’90-primi anni Duemila lo rivedremo al via quest’anno dell’All Japan e della 8 ore di Suzuka. Rigorosamente in sella ad una Kawasaki, rigorosamente con il suo spirito combattivo che lo ha reso uno dei motociclisti più amati del pianeta.

AKIRA YANAGAWA ANCORA IN GARA

Di anno in anno per Akira Yanagawa si mormora di un suo ritiro, ma finora è sempre stato fuori discussione. Seppur non più sotto contratto diretto con Kawasaki, da diverse stagioni continua a correre per il piacere di farlo, per l’amore riposto in questo sport. Sarà così anche in questo 2023 dove difenderà i colori del team RS-ITOH in partnership con KRP Sanyo Kogyo, presentandosi al via dell’All Japan Superbike con una Kawasaki Ninja ZX-10RR.

2023 IN SALITA PER AKIRA

Undicesimo classificato lo scorso anno, Akira Yanagawa inizierà questa stagione un po’ in salita, a causa di un brutto incidente stradale dello scorso mese di ottobre che lo ha tenuto lontano dalle piste per un prolungato periodo di tempo. “Sarà la mia 33esima stagione e mi presenterò con l’obiettivo di sempre: dare il massimo e non avere rimpianti“, ha ammesso la ‘bandiera’ Kawasaki nelle corse.

8 ORE DI SUZUKA IN VISTA PER AKIRA YANAGAWA

Non ancora confermato ufficialmente, ma dovremmo rivedere Yanagawa al via anche della 8 ore di Suzuka. Una corsa che non ha mai vinto in carriera, dove ha ottenuto più recentemente un 2° posto nel 2016 con Kawasaki Team GREEN in equipaggio con Leon Haslam e Kazuki Watanabe.