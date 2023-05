A Misano migliaia di fans per i camion, tra gli ospiti Luca Marini

A due settimane dall’ Emilia Round del Mondiale Superbike, a Misano sono scesi in pista i camion. Ospite d’eccezione allo stand Iveco Luca Marini che ha incontrato gli appassionati ed ha portato anche il suo messaggio di solidarietà e incoraggiamento ai territori interessati dall’alluvione. Oltre 250 i camion presenti nel paddock di Misano per un evento che suscita sempre grande curiosità. Prima delle gare dei campion è stato osservato un minuto di raccoglimento per i territori coinvolti dall’alluvione. Tanti i messaggi di incoraggiamento sulle auto in corsa nella smart e-cup, il campionato al mondo turismo elettrico. Forte l’adesione di aziende e team nella campagna di raccolta fondi della Regione Emilia-Romagna. Tra l’altro il Misano World Circuit ha devoluto un primo contributo di diecimila euro all’avvio del weekend.

Nelle due giornate migliaia di persone si sono radunate per conoscere i truck più innovativi, le proposte commerciali e dei servizi di una filiera che complessivamente cresce dell’11% nei primi quattro mesi del 2023, con un incremento dell’immatricolazione di camion elettrici.

Il prossimo week-end Misano ospiterà l’Aprilia All Stars per poi organizzare uno tra gli eventi più importanti ed attesi dell’anno: l’Emilia Romagna Round del Mondiale Superbike. Come di consueto la manifestazione si aprirà il giovedì con un evento promozionale. Al mattino i piloti faranno un passeggiata su bici elettriche nei paesi vicini al circuito. Di pomeriggio incontreranno i fans a Rimini. La prevendita dei biglietti sta andando molto bene. Quando le Ducati vincono l’autodromo di Misano è sempre gremito: sarà dunque una grande festa.

