Max Verstappen re della F1: in Qatar ancora vittorie e record

Il weekend del Gran Premio del Qatar di F1 si è concluso con un Max Verstappen trionfante, ancora. Dopo aver vinto sprint race e titolo nella giornata di sabato, si è aggiudicato anche la gara lunga della domenica. Il pilota della Red Bull si è rivelato fortissimo anche al Lusail International Circuit.

Verstappen re della F1

Verstappen ha vinto per la quattordicesima volte consecutiva partendo dalla pole position, è la serie più lunga di sempre in Formula 1. Inoltre, è andato a punti per la trentaseiesima gara di fila, è la seconda serie più lunga di tutti i tempi. Vincendo in Qatar è arrivato a quota 24 circuiti diversi in cui è salito sul gradino più alto del podio, solamente Lewis Hamilton ha fatto meglio (31).

Max al Lusail International Circuit ha messo a segno la decima tripletta (pole position, vittoria e giro veloce) in carriera. Davanti ha solo Lewis Hamilton (19) e Michael Schumacher (22). In questo fine settimana ha superato un record che apparteneva a Sebastian Vettel: il maggior numero di giri (739) guidati in una singola stagione. Mancano ancora cinque gare e può ritoccare ulteriormente questo primato.

Il campione della Red Bull è in testa alla classifica piloti con 209 punti di vantaggio su Sergio Perez, il margine più grande di sempre a fine campionato è di 155 punti e l’ha realizzato Vettel nel 2013. C’è la possibilità di strappare a Seb anche un altro record.

GP Qatar 2023: l’ordine di arrivo della Gara

1 Max Verstappen RED BULL 1:27:39.168

2 Oscar Piastri MCLAREN+4.833

3 Lando Norris MCLAREN +5.969

4 George Russell MERCEDES +34.119

5 Charles Leclerc FERRARI +38.976

6 Fernando Alonso ASTON MARTIN +49.032

7 Esteban Ocon ALPINE +62.390

8 Valtteri Bottas ALFA ROMEO +66.563

9 Zhou Guanyu ALFA ROMEO +76,127

10 Sergio Perez RED BULL +80.181

11 Lance Stroll ASTON MARTIN +81.652

12 Pierre Gasly ALPINE +82.300

13 Alexander Albon WILLIAMS +91.014

14 Kevin Magnussen HAAS+1 giro

15 Yuki Tsunoda ALPHA TAURI +1 giro

16 Nico Hulkenberg HAAS +1 giro

17 Liam Lawson ALPHA TAURI +1 giro

NC Logan Sargeant WILLIAMS DNF

NC Lewis Hamilton MERCEDES DNF

NC Carlos Sainz FERRARI DNS

F1, la classifica piloti aggiornata

Max Verstappen 433 punti Sergio Perez 224 Lewis Hamilton 194 Fernando Alonso 183 Carlos Sainz 153 Charles Leclerc 145 Lando Norris 136 George Russell 132 Oscar Piastri 83 Lance Stroll 47 Pierre Gasly 46 Esteban Ocon 44 Alexander Albon 23 Valtteri Bottas 10 Nico Hulkenberg 9 Zhou Guanyu 6 Yuki Tsunoda 3 Kevin Magnussen 3 Liam Lawson 2 Logan Sargeant 0 Nyck De Vries 0 Daniel Ricciardo 0

Foto: Formula1.com