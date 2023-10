MotoGP, Marc Marquez parlerà a Mandalika: incognite per il futuro

Marc Marquez sarà presente alla conferenza stampa prevista per il Gran Premio d’Indonesia e lo farà da solo, dopo aver annunciato la separazione dalla Honda. Il campionato del mondo di MotoGP sbarca sul circuito di Mandalika per il quindicesimo round, appuntamento di casa dello sponsor Federal Oil del team Gresini. L’otto volte iridato confermerà ufficialmente la firma con la squadra di Nadia Gresini per la stagione 2024, ma restano alcune incognite da chiarire.

Conferenza solitaria per Marc Marquez

Giovedì pomeriggio in Indonesia sono previste due conferenze stampa. La prima, quella tradizionale, con alcuni dei principali piloti che compongono la griglia, tra cui Francesco Bagnaia e Jorge Martin, protagonisti nella lotta per il trono della classe MotoGP. Prevista anche la partecipazione di Alex Marquez ed Enea Bastianini, reduci da uno stop per infortunio. Successivamente seguirà la conferenza preannunciata da Marc Marquez, alle 11:30 ora italiana, per annunciare la fine della collaborazione con HRC dopo dieci anni di gloria. Il pilota catalano spiegherà nel dettaglio i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione epocale nella sua vita.

Il 2024 sarà un anno di transizione per il Cabroncito, dal momento che i panni di “satellite” vestono troppo stretti ad un fuoriclasse del suo calibro. Secondo alcune indiscrezioni che circolano in Spagna, Marc Marquez avrebbe promesso ai vertici della Honda di tornare nel 2025, a condizione che il marchio dell’Ala dorata dimostri di avere fatto un passo avanti nel 2024 e avere una moto competitiva. In sostanza, ha lasciato intendere che tornerà in Honda “solo se uno dei suoi piloti finisse tra i primi cinque alla fine del prossimo campionato”.

Secondo il quotidiano ‘El Periodico’ la sua offerta “avrebbe sorpreso i vertici di HRC” (Hikaru Tsukamoto e Koji Watanabe) ma sarebbe stata poi “respinta categoricamente”. La Honda vuole iniziare l’era post-Marquez cercando di migliorare il pacchetto tecnico della RC213V, senza usare il suo possibile ritorno come incentivo. Tanto da pensare ad un altro asso per gli anni futuri (si parla anche di Maverick Vinales). È probabile che Marquez diventi un ‘free agent’ nel 2025, libero di scegliere la moto migliore per tentare l’ultimo assalto al titolo MotoGP, prima di chiudere la sua leggendaria carriera spezzata da quel terribile infortunio a Jerez nel luglio del 2020.

