Formula 1

E’ stata una vigilia F1 travagliata per la Ferrari in Arabia Saudita, ma anche per la Red Bull. Max Verstappen, leader del Mondiale con tanto di apertura di Bahrain dominata, ha alzato bandiera bianca in Q2 vittima di un cedimento meccanico. L’asso olandese sarà costretto a scattare dall’ottava fila, dietro a Charles Leclerc che con il secondo tempo in qualifica ha ammorbidito gli effetti della penalità di dieci caselle in schieramento causa la sostituzione della (terza!) centralina elettronica. Con due protagonisti così indietro, il GP d’Arabia Saudita promette rimonte furibonde, fra i muri del tracciato cittadino più veloce del calendario: 250 km/h di media!

Sembrava motore, invece….

Max Verstappen aveva primeggiato in tutte le tre precedenti sessioni di prova ma durante la Q2 dall’audio della camera car si è sentito il motore Honda andare per un attimo fuori giri e poi scendere improvvisamente di règime. “Engine, engine!” ha urlato il campione del Mondo via radio al suo box. In mattinata sulla sua RB19 era stato sostituito il cambio, dopo i problemi in scalata che lo stesso Verstappen aveva accusato nella sessione di venerdi sera. Anche sulla monoposto di Sergio Perez è stato sostituito il cambio, prima dell’inizio del week end, insieme a centralina e batteria. Il messicano scatterà dalla pole (qui lo schieramento di partenza).

Cede il semiasse destro

Una volta tornato ai box i tecnici Red Bull si sono concentrati sul posteriore della RB19. A cedere è stato il semiasse destro, forse causa l’impatto con un cordolo. Ovviamente una riparazione impossibile da effettuare nei sei minuti residui della Q2. Così Verstappen si è trovato ancorato in quindicesima posizione, con la scomoda prospettiva di dover partire dall’ottava fila. Sul Corniche Circuit ci sono tre punti DRS, ma i punti di sorpasso non sono numerosi: sarà un GP ad altissima tensione per il numero 1 e il suo team.

Foto: Formula 1