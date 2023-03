F1 GP Arabia Saudita: Red Bull vs Ferrari, analisi delle possibili strategie

La F1 oggi offrirà probabilmente un GP d’Arabia Saudita da ricordare. In pole c’è la Red Bull di Sergio Perez, con i due principali protagonisti in ottica Mondiale che partono dal fondo. La Ferrari di Charles Leclerc (secondo in qualifica) scatterà dalla sesta fila (12° casella) causa la penalità subìta per la sostituzione della (terza) centralina). La RedBull di Max Verstappen invece prenderà il via dall’ottava fila (quindicesima posizione) causa il cedimento del semiasse destro in Q2 (qui i dettagli). Per risalire il gruppo Ferrari e Red Bull dovranno azzeccare la strategia perfetta.

Una sola sosta?

Le attese sono per un solo pit stop: il tracciato di Gedda è il secondo più lungo del Mondiale, dopo Spa Francorchamps, ed è anche il cittadino più veloce. L’asfalto però è poco abrasivo. I piloti dovrebbero partire con la soft (banda rossa) e passare alla media (gialla) per l’ultima parte di corsa. Ovviamente ad influenzare la scelta di gomma saranno i dati sul degrado che i team hanno acquisito durante le tre ore di prove libere, ed emergeranno nella prima parte del GP. Da tenere d’occhio il graining, cioè l’accumulo di battistrada usurato sul battistrada: la gomma più sollecitata in questo senso, su questo tracciato assai particolare, è l’anteriore destra.

I fattori tecnici in gioco

L’aspetto tecnico principale in questo GP sarà la velocità sul dritto: sul Corniche Circuit ha tre punti DRS, cioè tratti di pista nei quali è possibile spalancare l’ala mobile montata sull’alettone, per aumentare lo spunto. Niccolò Arnerich sul sito FUnoAnalisiTecnica ha preso in esame tutti i principali aspetti emersi nelle due giornate di vigilia. Con l’ausilio di grafici esclusivi, ricavati dai dati telemetrici delle squadre, è possibile disporre di una panoramica su quello che potrebbe accadere nel GP. Clicca sul link per accedere all’articolo di approfondimento.

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia del mago Adrian Newey disponibile su Amazon