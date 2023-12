Formula 1: l’anno che sta per arrivare

Il 2023 volge al termine, siamo infatti alle ultime battute di questa annata scontata nei risultati, ma che ci ha reso sempre felici nel vedere il nostro sport andare ancora una volta regalare emozioni in giro per il mondo. Questo perché alla fine, per quanto si sostiene una scuderia o un pilota, amiamo profondamente veder girare le monoposto. Ora la Formula 1 si inizia ad interrogare su l’anno che verrà, con chi sogna che possa proseguire sulla stessa onda di quest’anno e chi invece sogna in un cambiamento radicale. Cerchiamo quindi di capire o almeno di sognare come potrà essere il massimo campionato automobilistico nel 2024.

L’anno nuovo aspetta una Formula 1 diversa nell’azione

La Formula 1 come dicevamo pochi giorni fa, deve ritrovare quell’azione in pista che gli è mancata in questo 2023. Un’azione dovuta ai sorpassi, ma soprattutto un’azione rivolta quasi esclusivamente alla pista. Il 2024 deve togliere un po’ di spazio all’atmosfera pregara, senza quei maxi-show ma più raccolta nei 3 giorni d’attività. Questo lo speriamo davvero tanto, ma non perché gli show di contorno sono da abolire, ma perché devono prendere meno tempo ai piloti. L’attività principale dei piloti dovrà essere sempre quella di sfidarsi e non di fare inutili entrate in stile hollywoodiano.

Il nuovo anno ci riporterà in Cina, ecco, anche qui ci aspettiamo che non si inizi con una sfida con gli Stati Uniti d’America a chi fa l’evento di presentazione migliore. Il ritorno del paese asiatico è comunque fondamentale, per il mercato delle auto ma anche per la passione che il territorio cinese ha espresso nel tempo. Quindi il nostro augurio è che l’anno che verrà, possa essere vissuto come uno dei più agonistici, così da poter avvicinare più giovani possibile a questo magnifico mondo.

Chi sogna di più e chi vuole continuare così

La Red Bull vorrà continuare con il percorso intrapreso nel 2021, cioè quello di essere la regina della griglia. La RB20 dovrà dimostrarsi alla pari della precedente vettura, ma conoscendo Adrian Newey su questo non ci sono dubbi. Il nuovo anno sicuramente avrà come protagonista principale Max Verstappen, che sogna di continuare a dominare in lungo in largo come in questo 2023. Il 2024 dovrà dirci se Sergio Perez merita davvero tale vettura, anche perché gli avvoltoi sono tanti. Il messicano sarà chiamato alla prova della vera maturità, sennò ciao ciao Formula 1. L’anno che verrà dovrà far tornare il sorriso a Lewis Hamilton, che dopo la W13 e W14 sembra aver perso quello smalto nel crederci sempre.

Quando pensi a 2024 ti viene la nostalgia, perché sono esattamente 20 anni dalla mitica F2004. Il sogno impossibile è quello che a Maranello riescano a fare una vettura alla pari di quella, mentre il sogno più realistico è quello che la rossa riesca ad essere più nel vivo della partita iridata. Lui poi è l’incognita che piace di più: ovvero, Fernando Alonso sarà ancora così protagonista? Lo speriamo, perché la sua determinazione e voglia di fare sta trasformando l’Aston Martin in un vero team di punta. La mia attesa poi, si rivolge sulla McLaren, che sarà chiamata a dare continuità alla crescita mostrata durante la stagione 2023. Qualcuno vorrebbe rivedere la Williams dove merita, forse è presto, ma almeno riuscire ad essere una vettura da punti non sarebbe male, Alexander Albon lo merita, la storia della casa di Groove lo merita ancora di più.

La Formula 1 si prepara, i motori si stanno per accendere

Tutti ora sono in vacanza, pronti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Un anno che ognuno sogna al meglio per sé stesso, con noi che ci auguriamo in una lotta sino all’ultima gara. La prima gara ci sarà il 2 marzo in Bahrain, per concludersi dopo un percorso di 24 tappe ad Abu Dhabi l’8 dicembre. Caro 2024, sappiamo già che tu sarai speciale, perché lo è ogni anno da quando corre la Formula 1. Ogni stagione ci ha sempre lasciato un ricordo, vivremo quindi il nuovo anno per scoprire quale ci lascerà. Quindi, la vera novità del nuovo anno, è quella che cantava Lucio Dalla: ”L’anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità”.

FOTO: social Formula 1