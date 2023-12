Yuki Takahashi si ritira: vinse GP tra 250cc e Moto2

Sognava di diventare Campione del Mondo. Non ci è riuscito nella sua quasi trentennale carriera nel motociclismo ad alti livelli, ma Yuki Takahashi ha lasciato comunque il segno. Riuscendo a vincere un po’ ovunque, facendosi apprezzare nel Motomondiale, soprattutto nella classe 250cc, per il suo inconfondibile stile di guida. A 39 anni compiuti e reduce da una stagione tutto sommato positiva nell’All Japan ST1000 (Superstock), l’originario di Saitama ha deciso di appendere il casco al chiodo. Una scelta maturata nell’ultimo periodo, comunicata un po’ a sorpresa proprio in data odierna.

LA CARRIERA DI YUKI TAKAHASHI

Parte integrante del gruppo di piloti giapponesi della generazione post-Daijiro Kato e Shinya Nakano, Yuki Takahashi è arrivato al Mondiale 250cc nel 2005 con il titolo All Japan in saccoccia e la benedizione di mamma Honda. Con il team Scot riuscì ad assicurarsi due vittorie (stagione 2006: a Le Mans battendo il compagno di squadra Andrea Dovizioso, successivamente al Sachsenring), approdando poi in una poco fortunata esperienza in MotoGP nel 2009. Di ritorno in Moto2, nel 2010 condusse la Tech 3 Mistral 610 al primo trionfo in occasione del Gran Premio di Montmelò, difendendo successivamente i colori di squadre come Gresini, Forward e Honda Team Asia.

QUATTRO TITOLO ALL JAPAN

Senza mai aver superato la tragica scomparsa di suo fratello Kouki, vittima di un incidente stradale nell’aprile del 2011, come detto Yuki in carriera è riuscito a vincere un po’ ovunque. Ai 3 GP vinti nel Motomondiale ha combinato 4 titoli All Japan: in 250cc nel 2004, doppietta nella J-GP2 da ufficiale Moriwaki nel biennio 2014-2015 (vincendo contestualmente anche il titolo asiatico SuperSports 600cc con Boon Siew Honda), centrando poi il successo nella ST1000 stagione 2020 in un finale thrilling a Suzuka. Con il team JapanPost Honda Dream T.Pro ha militato nell’ultimo quadriennio dove è stato sempre protagonista della Superstock giapponese: al titolo del 2020 ha fatto seguire un 10° posto nella stagione part-time 2021, classificandosi poi 3° nel 2022 e 6° quest’anno con un podio a Okayama (nella foto).

IL SOGNO MONDIALE DI YUKI TAKAHASHI

Proprio nel 2021 si presentò per Yuki Takahashi il sogno di laurearsi Campione del Mondo, venendo ingaggiato un po’ a sorpresa da F.C.C. TSR Honda per il Mondiale Endurance. Una serie di errori hanno precluso questa possibilità (e la riconferma in squadra per il 2022), centrando tuttavia con l’affermazione alla 12 ore di Estoril il personale quarto successo in un Campionato del Mondo di motociclismo.

FUTURO CON I GIOVANI

Takahashi, per quanto appenderà il casco al chiodo, non lascerà le due ruote a motore, dedicandosi ad aiutare i giovani talenti del motociclismo giapponese. Da coach ha già lavorato per conto della MFJ, della Suzuka Racing School e per svariati progetti di Moriwaki e T.Pro. La sua pluriennale esperienza sui campi di gara rappresenterà un valore inestimabile per i giovani desiderosi di costruirsi una carriera di livello in questo sport a livello nazionale ed internazionale.