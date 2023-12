Ultimo giorno dell’anno, siamo davvero ai saluti per quanto riguarda l’intenso 2023. Per il Moto Club Misano Adriatico non cambia la tradizione: brindisi e foto ricordo per chiudere l’anno, l’appuntamento non poteva che essere in un unico posto. Si tratta della rotatoria più “racing” del mondo, quella di Misano, che ha ospitato quindi l’ultima “riunione” del Moto Club per quest’anno solare, per concludere insieme e scambiarsi gli auguri per un 2024 ancora più ricco di eventi di peso.

Brindisi di Moto Club Misano e autorità

Non sono mancate anche le autorità per questa chiusura ufficiale dell’anno. Presente infatti il sindaco Fabrizio Piccioni, assieme all’Assessore allo sport Filippo Valentini, senza dimenticare ovviamente i soci del Moto Club Misano Adriatico, insieme al presidente Duilio Damiani. Tutti riuniti insieme per brindare con il prosecco Made in Italy su una rotonda unica al mondo. L’augurio chiaramente non poteva che riguardare la realizzazione di nuovi progetti, oltre a confermare le iniziative portate avanti già da tempo. Per finire, un augurio per tutti i motociclisti per un 2024 a tutto gas.

Foto: Marzio Bondi/motoclubmisano.it