Ferrari, Montezemolo bacchetta il team e Vasseur annuncia un piano

La stagione 2023 di F1 è caratterizzata dal dominio schiacciante del binomio Verstappen-Red Bull, agli avversari rimangono solo le briciole da spartirsi. La Ferrari, che all’inizio dello scorso campionato era riuscita a lottare per vincere e poi ebbe un calo, ha deluso le aspettative ed è costretta a concentrare la maggior parte dei suoi sforzi sul 2024.

Sono previsti ancora degli aggiornamenti per quest’anno, ad esempio delle nuove fiancate faranno il debutto a Monza nel GP d’Italia, ma è tutto è proiettato soprattutto al 2024. La scuderia di Maranello sta cercando la strada giusta per poter tornare a vincere. Del progetto fa parte anche la riorganizzazione interna della gestione sportiva, con Frederic Vasseur che in questi mesi si è impegnato anche ad assumere nuovi tecnici.

Vasseur e il futuro della Ferrari

Intervistato da Autosprint, il team principal francese ha spiegato il piano di sviluppo della Ferrari: “La nostra macchina sarà di 2 decimi più veloce a settembre, di altri 2 a ottobre e altri 4 nel 2024. Abbiamo il nostro piano di lavoro e non pensiamo a quello degli altri“.

La Ferrari ha vissuto il suo ultimo ciclo vincente con Jean Todt a dirigere la scuderia, una persona che sapeva usare il pugno di ferro. Vasseur ha un approccio differente: “Il pugno di ferro non è il mio sistema e i tempi sono cambiati. Serve un approccio più inclusivo e che renda tutti partecipi di un progetto vincente. Non ci sono ricette vincenti per definizione, bisogna semplicemente migliorare il sistema“. L’ex Sauber ha il suo metodo e spera che gli porti il successo auspicato da milioni di tifosi.

Montezemolo punge il team

Quando il Cavallino Rampante vinceva ancora titoli in F1 c’era Luca Cordero di Montezemolo come presidente, un grande appassionato che ovviamente è amareggiato nel non vedere più trionfi: “Mi dispiace – ha raccontato al Quotidiano Nazionale – che si festeggi un terzo posto, come successo a Spa. Questo non è da Ferrari e il Vecchio non lo avrebbe accettato mai. Io non sogno una Ferrari che vinca sempre, ma che combatta per il mondiale fino alla fine“.

Montezemolo ha anche detto chiaramente che è giusto rinnovare il contratto di Charles Leclerc, che va in scadenza nel 2024: “Certamente lo confermerei. È bravo e non credo ci siano piloti liberi più forti. Comunque, oggi chi guida la Rossa è l’ultimo dei problemi. Io da presidente avevo costruito un Dream Team con Schumi, Todt, Brawn, Byrne…“. L’ex numero 1 ferrarista spera che John Elkann e Vasseur riescano a riportare il team ai fasti del passato.

