Archiviata metà dell’ultima giornata di test di F1 in Bahrain. Il miglior tempo è stato realizzato da Charles Leclerc in 1’31″024. Il monegasco l’ha siglato utilizzando gomme soft C4.

Per il pilota Ferrari 67 giri completati con una SF-23 che non ha avuto problemi di affidabilità, tuttavia il passo non ha impressionato. Come al solito, non conoscendo i carichi di benzina, non è possibile dire quanto sia competitiva la rossa. Comunque, la sensazione è che sia rimasto ancora un eccessivo consumo delle gomme come si era visto già nel 2022.

Secondo crono per George Russell, che ha messo la sua Mercedes W14 a 418 millesimi dalla Ferrari di Leclerc. Oltre 80 giri per il pilota inglese, che ieri pomeriggio era stato frenato da un problema idraulico e che ha cercato di recuperare il tempo perso. La scuderia di Brackley non sembra essere ancora a posto con la nuova macchina, ci sarà del lavoro importante da fare al simulatore prima della gara del prossimo weekend.

Terzo Felipe Drugovich con una Aston Martin che sta dando sensazioni positive in questi giorni di test a Sakhir. Quarto Sergio Perez su Red Bull. Buon ritmo del pilota messicano, la RB19 sembra una monoposto riuscita ed è facile pronosticarla come vincente per il Gran Premio del Bahrain. 69 giri totali e tempi davvero interessanti.

Quinto Pierre Gasly su Alpine, a precedere Alexander Albon su Williams e Nico Hulkenberg su Haas. A completare la top 10 di questa mattinata la McLaren di Oscar Piastri, l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas e l’AlphaTauri di Nyck De Vries. L’azione riprenderà dopo una pausa pranzo.

F1 2023, test Bahrain: tempi ufficiali e classifica finale a metà Day 3