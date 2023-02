F1 test Bahrain, classifica day 1: Verstappen comanda, Ferrari da rivedere

È andata in archivio la prima delle tre giornate di test di F1 in Bahrain. C’era tanta curiosità di vedere le nuove macchine in azione, ma è presto per sbilanciarsi sui valori reali in griglia. Ogni scuderia ha fatto un lavoro specifico e bisognerebbe conoscere ogni dettaglio per dire esattamente qual è la situazione.

Una certezza, però, sembra essere la Red Bull. I campioni del mondo in carica hanno schierato solo Max Verstappen oggi e l’olandese ha chiuso il day 1 con il miglior tempo assoluto. Il suo best lap è stato di 1’32″837, con un totale di oltre 150 giri completati. La nuova RB19 ha dato riscontri molto positivi. Un buon inizio per il team di Milton Keynes.

Il secondo crono è di Fernando Alonso, che con l’Aston Martin si è fermato a soli 29 millesimi da Verstappen. Il debutto al volante della AMR23 sembra incoraggiante per il due volte campione iridato di Formula 1. Non è ancora il momento di lasciarsi andare egli entusiasmi, però la squadra di Silverstone dà la sensazione di aver fatto dei passi avanti rispetto al 2022.

Ferrari non facile da decifrare. Carlos Sainz ha fatto 72 giri al mattino e le cose sono filate abbastanza lisce, invece nel pomeriggio Charles Leclerc (64 giri) ha avuto dei guai. La sua SF-23 è stata tenuta al box per un po’, con la sostituzione dell’ala posteriore e interventi al fondo. Qualcosa non ha funzionato. La nuova rossa non ha impressionato e ha evidenziato dell’inatteso porpoising, oltre a qualche problema al posteriore. Sainz (+0″416) e Leclerc (+0″430) hanno chiuso terzo e quarto, ma c’è tanto lavoro da fare nei prossimi due giorni a Sakhir.

Quinto crono firmato dalla McLaren di Lando Norris, che ha girato nel pomeriggio dopo qualche problema iniziale. Sesto Lewis Hamilton con la Mercedes, a 671 millesimi. L’inglese ha percorso oltre 80 giri con la sua W14, mentre il compagno di squadra George Russell ha chiuso con il nono assoluto (+1″337) dopo i 69 giri mattutini.

Dietro al sette volte campione del mondo di F1 ci sono la Williams di Alexander Albon e l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou. La top 10 è chiusa dal rookie Logan Sargeant con l’altra Williams. Haas, Alpha Tauri e Alpine tutte fuori dalle prime dieci posizioni. Domani altra giornata di test di F1 in Bahrain, i team porteranno avanti il lavoro di sviluppo per farsi trovare pronti all’inizio del campionato.

F1 2023, test Bahrain: tempi ufficiali e classifica finale Day 1

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:32.837 157 giri

2 Fernando Alonso Aston Martin +0.029 60

3 Carlos Sainz Ferrari +0.416 72

4 Charles Leclerc Ferrari +0.430 64

5 Lando Norris McLaren +0.625 40

6 Lewis Hamilton Mercedes +0.671 83

7 Alexander Albon Williams +0.834 74

8 Guanyu Zhou Alfa Romeo +0.886 67

9 George Russell Mercedes +1.337 69

10 Logan Sargeant Williams +1.487 75

11 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.587 51

12 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.721 71

13 Nyck De Vries AlphaTauri +1.722 85

14 Felipe Drugovich Aston Martin +1.727 40

15 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.834 46

16 Pierre Gasly Alpine +1.985 60

17 Esteban Ocon Alpine +2.034 53

18 Oscar Piastri McLaren +2.051 52

19 Kevin Magnussen Haas F1 Team +2.250 57

Foto: Formula 1.com