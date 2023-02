F1, Horner cercato dalla Ferrari: “Mai tentato di lasciare Red Bull”

I passi avanti fatti rispetto alle precedenti stagioni, non ha consentito a Mattia Binotto di salvare il suo posto in Ferrari. A fine novembre 2022 è arrivato l’annuncio del suo addio e dopo un po’ di settimane Frederic Vasseur è stato ufficializzato come nuovo team principal.

Il comunicato riguardante l’ingaggio del francese ex Sauber è stato diramato dopo un periodo con diverse indiscrezioni sul nome del possibile successore di Binotto. Il presidente John Elkann e l’amministratore delegato Benedetto Vigna hanno valutato diverse opzioni prima di virare con decisione su Vasseur e firma un contratto.

F1, Horner ha rifiutato il passaggio in Ferrari

Tra i nomi accostati alla Ferrari c’era anche quello di Christian Horner, team principal della Red Bull. Nessuno ha mai pensato che potesse lasciare la scuderia di Milton Keynes per approdare in quella di Maranello. Infatti, non se ne è fatto nulla.

Intervistato da Auto Motor und Sport, lo stesso Horner ha spiegato di non aver mai avuto dubbi sulla sua permanenza in Red Bull: “Onestamente, non sono mai stato tentato di andarmene. Sono qui dall’inizio e mi sento molto responsabile verso il team, c’è un grande gruppo di persone. Sono leale verso la Red Bull e le persone che lavorano qui. Quando lavori con un team così fantastico, perché vorresti essere altrove?“.

Horner ammette che è comunque motivo di orgoglio finire nel mirino della scuderia più vincente nella storia della F1: “È molto lusinghiero essere richiesto dalla Ferrari. È un grande team e sicuramente sarà molto competitiva“.

I successi con la Red Bull

Horner è team principal della Red Bull dal 2005. Assieme alla scuderia anglo-austriaca ha conquistato sei titoli piloti (quattro con Sebastian Vettel e due con Max Verstappen) e cinque costruttori. Si è guadagnato grande rispetto nell’ambiente della Formula 1 e non è un caso che sia nella stessa squadra da così tanto tempo.

Il 49enne manager inglese è stato anche un pilota in passato. Ha corso nel campionato britannico di Formula Renault, passando poi in Formula 3 e Formula 2 sempre in ambito nazionale. Nel 1997 ha partecipato alla serie internazionale di Formula 3 come driver e manager della Arden International, scuderia da lui fondata. Dopo due stagioni si è ritirato come pilota per dedicarsi solo al ruolo manageriale, rivelandosi un abile gestore e scopritore di talenti.

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia del mago Adrian Newey disponibile su Amazon

Foto: Instagram