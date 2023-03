F1 GP Arabia Saudita, classifica Prove Libere 3: Verstappen vola a Jeddah

È da poco terminata la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita di F1. Il miglior tempo è stato realizzato da Max Verstappen in 1’28″485. Il campione in carica è stato il leader di tutti i turni, confermandosi in grande forma anche sul circuito di Jeddah dopo aver dominato in Bahrain. È il più veloce, non c’è dubbio.

La Red Bull completa la doppietta con Sergio Perez, che incassa ben 613 millesimi di distacco dal compagno di squadra. Seguono le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, a circa un secondo da Verstappen e che confermano la crescita della scuderia di Silverstone nel 2023. Quinto tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton (+1″083), che precede la Ferrari di Charles Leclerc (+1″103). Invece, la SF-23 di Carlos Sainz è decima davanti alla W14 di George Russell. Da ricordare che su entrambe le Rosse è stato montato il secondo motore endotermico stagionale.

Alle ore 18 italiane le Qualifiche, dove capiremo se ci sarà un dominio Red Bull o se la concorrenza mostrerà maggiore velocità di quella vista nelle prove libere. La Ferrari si sarà nascosta? Lo scopriremo tra poche ore.

F1 GP Arabia Saudita 2023, risultati Prove Libere 3: tempi ufficiali e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:28.485

2 Sergio Perez Red Bull Racing +0.613

3 Fernando Alonso Aston Martin +0.998

4 Lance Stroll Aston Martin +1.024

5 Lewis Hamilton Mercedes +1.083

6 Charles Leclerc Ferrari +1.103

7 Lando Norris McLaren +1.205

8 Oscar Piastri McLaren +1.213

9 Pierre Gasly Alpine +1.216

10 Carlos Sainz Ferrari +1.276

11 George Russell Mercedes +1.326

12 Guanyu Zhou Alfa Romeo +1.432

13 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.448

14 Esteban Ocon Alpine +1.468

15 Alexander Albon Williams +1.498

16 Logan Sargeant Williams +1.550

17 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.646

18 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.832

19 Yuki Tsunoda AlphaTauri +2.312

20 Nyck De Vries AlphaTauri – –

Foto: Formula 1