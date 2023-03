MotoGP, Aleix Espargaró avverte: “Nel 2023 ci sarà più pressione”

La stagione 2022 di MotoGP è stata la migliore in carriera per Aleix Espargaró, nonostante un finale amaro che lo ha fatto scivolare al 4° posto in classifica. Aprilia vuole ripetersi e migliorarsi, durante l’inverno ha lavorato sull’aspetto aerodinamico della RS-GP23 introducendo diverse novità che sapremo solo a Portimao se saranno omologate. L’unica preoccupazione riguarda le condizioni di salute del pilota di Granollers, costretto a subire un piccolo intervento a dieci giorni dalla prima gara.

Stagione MotoGP di grandi aspettative

Il veterano della MotoGP correrà la sua settima stagione con i colori di Noale e mai come alla vigilia di questo campionato le sensazioni sono più che buone. A fronte di una Ducati che riparte con i favori del pronostico, Aprilia non ha nulla da invidiare a Yamaha, Honda e KTM. Alcune soluzioni aerodinamiche testate già lo scorso anno sono state copiate dagli altri costruttori, segno che gli ingegneri del marchio veneto procedono nella giusta direzione. Riparte dal terzo posto sia nella classifica costruttori che in quella a squadre, per Aleix Espargaró aumentano le aspettative. “Avrò più pressione nel 2023 per via delle prestazioni dell’anno scorso“, ha detto a MotoGP.com. “Allo stesso tempo ho più fiducia che mai e sono ansioso di ottenere più risultati. Dopo essermi divertito così tanto la scorsa stagione, non vedo l’ora di ripetermi e superarmi“.

Evoluzione Aprilia e operazione al braccio

Per la prossima stagione MotoGP, la RS-GP è stata ulteriormente sviluppata in alcune aree, in particolare aerodinamica e motore. Una nuova specifica del V4 potrebbe esordire nel primo GP del Portogallo, ma potrebbe essere un rischio visto che il regolamento impone il congelamento per tutto l’anno alla vigilia della gara. “Non è stato facile migliorare la nostra moto 2022. Sappiamo che la concorrenza sta lavorando sodo e abbiamo visto che nell’ultima parte della stagione siamo calati un po’. Il risultato è una moto promettente per il 2023. Solo le gare dimostreranno esattamente cosa potremo fare“. A 33 anni di età e con 217 gare disputate Aleix sarà il pilota con maggiore esperienza in griglia. L’operazione al braccio destro desta qualche piccola preoccupazione ai box Aprilia, ma il pilota Aprilia è subito ritornato ad allenarsi in sella alla bici per le strade di Andorra.

Foto: MotoGP.com