F1: Ferrari SF-24, l’emozionante giornata stampa a Ruote da sogno

Come avviene dal 2020 i giornalisti e gli addetti ai lavori si sono dati appuntamento a Ruote da Sogno, il celebre atelier motoristico della MotorValley, per seguire e commentare le prime immagini della Ferrari SF-24. La nuova monoposto è stata presentata con un breve video di 1’ e 38” secondi, on line. E’ la vettura che participerà al 74° Campionato delmondo di F1 con i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. La macchina si chiama SF-24 è scesa poi in pista nel pomeriggio a Fiorano Modenese per foto e riprese. La sfida si aprirà sabato 2 marzo in Bahrein.

Veronique Blasi conduce il talk show

Al talk show condotto da Veronique Blasi hanno partecipato gli ex piloti di F1 Arturo Merzario, Ivan Capelli, Mimmo Schiattarella e Mauro Baldi, l’Ing. Giancarlo Bruno già Ingegnere di pista di grandi team e commentatore Tv e il giornalista Guido Schittone. Rispetto alla macchina dell’anno scorso la SF-24 si caratterizza per il cambio cromatico: il rosso è nuovo, leggermente più chiaro, e ricorda l’era Forghieri. È tornato il bianco, nei numeri con una grafica molto social. E’ un tipo di rosso caro alla tradizione ferrarista che richiama le monoposto vincenti dell’era Lauda-Regazzoni. Il tocco di giallo che cita il gonfalone della Città di Modena e la livrea della Hypercar 499P che ha sbancato la 24 Ore di Le Mans, dopo 50 anni di attesa. Su CorsedimotoTV la nostra intervista con l’ing. Bruno, nel video qui sopra.

Il punto tecnico

Ha aperto il talk show l’Ing. Bruno che ha azzardato una prima valutazione : “Dalla complessità degli spazi del fondo si capisce che è un progetto nuovo. Non dimentichiamo che secondo le nuove regole questa è una monoposto che dovrà durare per due stagioni e si intravede una scelta nuova”. Ivan Capelli ha commentato anche questa nuova era della F1. “Gli elementi di valutazione sono veramente pochi, stupisce una scelta così asettica, basata su pochi secondi, d’altra parte è quello che è successo anche con Aston Martin e credo che la nuova linea di comunicazione sia questa. Noi siamo legati ad una fase diversa dell’automobilismo, con budget e valori diversi, con oggi la Ferrari ha sterzato decisamente verso il futuro, vedremo se dopo l’annuncio di Hamilton ce ne saranno anche altri clamorosi nel settore tecnico».

Le battute di Arturo Merzario

Arturo Merzario ha un’idea chiara sulla chiamata di Hamilton: «Lewis è un 7 volte Campione del mondo ed è un grande professionista, ma credo che il vero valore aggiunto sia quello che può dare la Ferrari a lui in termini di motivazioni e tecnologia, piuttosto che viceversa. Sulla nuova macchina non mi esprimo, non è possibile valutare niente da un breve videoclip. Una volta le presentazioni si chiamavano Conferenza Stampa e venivano organizzate all’Hotel Real Fini o al Gatto Verde con la presenza di tutti i migliori giornalisti, degli sponsor e degli appassionati. Parteciparvi era un piacere e un onore perché il contatto umano col Drake e la stampa ti dava carica per tutta la stagione».

Inseguimento alla Red Bull

Ha chiuso Guido Schittone. «Ameno che non succedano cose sconvolgenti nel team RedBull Racing per la Ferrari questa è una ennesima stagione di transizione. Il progetto Vasseur mi sembra in grado di portare a Casa 3 o 4 vittorie di GP ma non il mondiale. Poi succede che la Ferrari vince il titolo e tutti mi diranno che non capisco nulla di gare…».



Tanti i presenti al Press Day Ruote da Sogno, 52 giornalisti accreditati e ospiti illustri come il critico eno gastronomico Edoardo Raspelli. Con questo appuntamento di cultura motoristica, Ruote da Sogno, fondata nel 2016 da Stefano Aleotti, si è confermata quale punto di riferimento per collezionisti e appassionati nella MotorValley.