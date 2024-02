La Ferrari ha presentato le prime immagini della SF-24, la monoposto che sfiderà l’astronave Red Bull nel Mondiale Formula 1 che scatterà sabato 2 marzo sul tracciato di Sakhir, in Bahrein. Seguendo la tendenza ormai consolidata, anche la Scuderia ha mostrato la vettura solo on line, con un video di appena 90 secondi. Ex piloti e tecnici della F1 si sono ritrovati a Ruote da Sogno, magnifico atelier dei motori, per seguire il lancio. L’ingegner Giancarlo Bruno ha commentato per CorsedimotoTV le novità che si sono notate. Ma non è detto che siano quelle definitive.. Qui sopra il video con l’intervista completa.