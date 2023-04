La grande sorpresa del campionato di F1 2023 è Aston Martin, non c’è dubbio. Nessuno poteva immaginare una crescita così grande rispetto allo scorso anno e un Fernando Alonso a podio in tre gare su tre finora disputate.

Quando il pilota spagnolo ha deciso di lasciare l’Alpine per sposare un nuovo progetto, sono stati in tanti ad esprimere delle perplessità. Ancora di più quando lui si è sbilanciato parlando della possibilità di vincere con la scuderia di Silverstone. Vero che non è ancora salito sul gradino più alto del podio, ma a questo punto stupirebbe una sua vittoria? Dopo quanto si è visto nei primi GP, sono in molti ad aspettarsi almeno un trionfo del due volte campione del mondo di Formula 1.

F1, Fernando Alonso non si aspettava una Aston Martin così

Per quanto Alonso spargesse ottimismo nelle sue dichiarazioni pre-stagionali, neppure lui immaginava che sarebbe stato così competitivo nelle prime gare: “Pensavo che il 2023 sarebbe stato un anno di apprendimento – ha detto a The-Race.com – e che forse nel 2024 avremmo lottato con Ferrari e Mercedes. Ma le abbiamo sfidate dal primo GP in Bahrain, quindi adesso c’è maggiore ottimismo“.

Aston Martin ha assunto nuovi tecnici, si è riorganizzata meglio internamente e ha investito fortemente nelle strutture. Il patron Lawrence Stroll vuole avere successo in F1 e sta facendo tutto il possibile per raggiungere il suo obiettivo. Ha sempre creduto di potercela fare, ma forse neanche lui immaginava i risultati di questo inizio di 2023.

AMR23 competitiva fino alla fine?

Chiaramente, in Aston Martin sanno di non potersi adagiare sugli allori. La concorrenza si darà da fare per migliorare le proprie macchine e anche la scuderia di Silverstone dovrà farsi trovare pronta con gli sviluppi: “Ora dobbiamo fare i conti – ha detto Alonso – ed è una cosa che vedremo molto presto tra Baku, Imola e Barcellona. Le squadre cominceranno a portare aggiornamenti e anche noi dobbiamo dimostrarci un top team in questo. In pista e fuori dobbiamo imparare molte cose per essere concorrenti al titolo nel 2024“.

La AMR23 si è rivelata un’ottima monoposto, però la Red Bull RB19 è la più veloce della griglia e servirà del lavoro sia per ridurre il gap sia per evitare che le altri rivali si mettano in una posizione migliore. Fernando conta di continuare a lottare per il podio per il resto della stagione.

Foto: Formula1.com