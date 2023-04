Claudio Corti “Faccio un passo indietro, mi è un po’ svanito l’entusiasmo”

Claudio Corti è sempre più vicino all’addio. Nel 2020 si era quasi ritirato poi l’anno scorso il team Moto Ain gli ha proposto di fare il Mondiale Endurance assieme a Bradley Smith, suo carissimo amico e socio in un team ed ha accettato. Il pilota inglese però ha avuto un grave incidente a Le Mans e questo episodio ha segnato anche Claudio Corti che comunque ha corso poi a Spa ed al Bol d’Or.

Questa settimana il pilota comasco avrebbe dovuto partecipare alla 24h Motos Le Mans assieme a Corentin Perolari e Roberto Tamburini. Claudio Corti però ha gettato la spugna. Non se l’è sentita: è un impegno gravoso a livello fisico e psicologico “Può essere un addio, può essere un arrivederci” ha scritto sui social. Ultimamente ha una sua squadra con Bradley Smith: frequenta i circuiti sì ma non come pilota. Al suo posto nel team Moto Ain Yamaha gareggia Alessandro Polita, tuttora tester Pirelli.

“Dopo i test fatti a Nogaro ad inizio anno ho avuto un mezzo ripensamento – racconta Claudio Corti a Corsedimoto – Ho preferito fare un passo indietro per adesso. Tra l’altro mi sono adoperato a creare il contatto tra il team ed Alessandro Polita, per fare in modo che potesse gareggiare lui al mio posto. Nel mentre mi sono anche infortunato, la settimana scorsa ad un ginocchio, quindi ora mi concentro sul recupero”.

E’ solo uno stop temporaneo o un addio definitivo?

“Mi piacerebbe fare una gara assieme ad Alessandro Polita, magari il Bol D’Or a fine anno. Anche se lui è un po’ più grande di me, abbiamo iniziato la carriera insieme e magari la finiamo insieme. Abbiamo battagliato tra noi per tanti anni. Forse se si organizza una cosa di questo tipo mi torna un po’ di quell’entusiasmo che ultimamente mi è un po’ svanito”.