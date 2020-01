Mathieu Gines pilota VRD Igol Yamaha per il FIM EWC

Sarà Mathieu Gines a rilevare il posto in squadra di Xavier Simeon al team VRD Igol Pierret Experiences Yamaha a partire dalla 24 ore di Le Mans.

Con Xavier Simeon passato alla Suzuki SERT, il team VRD Igol Pierret Experiences Yamaha ha trovato un sostituto all’altezza. Mathieu Gines, Campione del Mondo Endurance 2014 con GMT94, correrà con la R1 #333 a partire dalla 24 ore di Le Mans del 18-19 aprile prossimi affiancando i riconfermati Florian Alt e Florian Marino.

RITORNO IN YAMAHA

Per Mathieu Gines, reduce da una stagione 2018/2019 trascorsa con ERC BMW, si tratterà di un ritorno con la casa dei Tre Diapason. Con GMT94 si è laureato Campione del Mondo 2014, prima di passare a diversi team BMW oltre che una parentesi in Kawasaki SRC. Il 31enne motociclista transalpino è stato ritenuto il profilo ideale per elevare di status l’intero team Yamaha #333, alla sua seconda stagione consecutiva nella top class EWC.

LE PAROLE DI GINES

“Il team VRD è cresciuto rapidamente: sono una squadra seria e strutturata“, ha commentato il Campione francese Superbike in gara. “Contribuirò alla crescita della squadra grazie all’esperienza che ho acquisito correndo con diversi team. Sono felice di tornare a correre con una realtà che incarna lo spirito delle gare Endurance ed è desiderosa di vincere.“