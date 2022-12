Per Kevin Manfredi un altro anno di Endurance con Wojcik

Da diversi anni nel Mondiale Endurance FIM EWC il riferimento velocistico della classe Superstock risponde al nome di Kevin Manfredi. Il motociclista spezino, alternatosi in sella a diverse moto (Suzuki, Kawasaki, Yamaha), spesso e volentieri si è affermato come il poleman della categoria. Contestualmente, confermando a più riprese il suo valore anche nelle gare da 8, 12 o 24 ore. Sarà così anche per il 2023 con la riconferma dell’accordo tra lo stesso Manfredi ed il Wojcik Racing Team, ambiziosa compagine polacca presente con due Yamaha R1 (#77 EWC e #777 Superstock) nella specialità.

KEVIN MANFREDI DAL 2017 NELL’ENDURANCE

Kevin Manfredi debuttò nell’Endurance in occasione della 24 ore di Le Mans 2017 con il No Limits Motor Team, conquistando successivamente il podio alla 8 ore dello SlovakiaRing e, nel 2019, tra Le Mans e sempre in Slovacchia con Kawasaki Louit Moto. Entrato a far parte del team Wojcik a partire dalla 12 ore di Estoril 2021, si è confermato su analoghi livelli di competitività. Lo testimoniano le numerose prestigiose pole position di classe ottenute, domando al meglio la R1 numero 777.

2023 TRA ENDURANCE E MOTOE

Per la stagione 2023 Kevin Manfredi ha rinnovato il suo sodalizio con il Wojcik Racing Team, programma che si affiancherà all’impegno in MotoE con la Sic 58 Squadra Corse di Paolo Simoncelli. Complice le concomitanze previste dal calendario, Kevin salterà di conseguenza la 24 ore di Spa Francorchamps e l’ipotetica partecipazione alla 8 ore di Suzuka, partendo nei piani iniziali come pilota della #777 Superstock. Non è escluso, in corso d’opera, un passaggio alla #77 EWC, da sempre uno degli obiettivi del motociclista italiano.

LE PAROLE DI KEVIN MANFREDI

“Sebbene il 2022 sia stato un po’ sfortunato sul profilo dei risultati, nel corso di tutta la stagione siamo stati velocissimi ed abbiamo creato una squadra unica“, ha ammesso il Campione 2020 e 2021 del WorldSSP Challenge. “Il Bol d’Or 2022 è stata probabilmente la miglior gara nella classe Superstock dell’Endurance. Per il 2023 vogliamo vincere e, allo stesso tempo, vorrei passare alla top class EWC il prima possibile. Con la squadra siamo sempre in contatto per sviluppare il nostro progetto al meglio per la prossima stagione: il loro impegno, passione e determinazione mi hanno impressionato tantissimo“.