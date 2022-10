MotoE: Kevin Manfredi al SIC58 Squadra Corse al posto di Kevin Zannoni

Novità al SIC58 Squadra Corse MotoE. La squadra Romagnola ha deciso di cambiare pilota e Kevin Manfredi subentra a Kevin Zannoni. Il pilota ligure ha ventisette anni e una grande esperienza alle spalle. E’ uno tra i piloti più regolari, di quelli che portano sempre la moto al traguardo. Nel 2022 ha gareggiato in MotoE con il team Pramac ed è andato a punti in tutte le gare tranne una. In passato ha gareggiato a lungo nel Mondiale Supersport ed è da tempo tra i protagonisti dell’ Endurance.

La squadra romagnola ha cambiato quindi rotta, puntando su un pilota regolare dopo avere schierato nelle ultime due stagione due giovani emergenti: Mattia Casadei e Kevin Zannoni.

“Sono davvero molto felice di entrare a far parte del SIC58 Squadra corse in MotoE – afferma Kevin Manfredi – Per me sarà una grande opportunità. Ringrazio Paolo Simoncelli per avermi accolto nella sua squadra. La nuova stagione vedrà grandi cambiamenti all’interno del campionato rispetto al 2022, non vedo quindi l’ora di scendere in pista in sella alla Ducati del Team SIC58.”

Il 2023 sarà un anno di grandi cambiamenti in MotoE con la Ducati elettrica (leggi la scheda tecnica) al posto di Energica. Il calendario prevede otto round, entrambi con due gare.

La stagione si aprirà a marzo con test a Jerez a cui seguiranno altri in aprile a Barcellona. La prima gara è in programma il 12 e 14 maggio a Le Mans e seguiranno poi tutti gli altri appuntamenti. La MotoE del 2023 terminerà a settembre a Misano.