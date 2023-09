Kevin Calia: il papà, il team manager e il Campione del Mondo

Alla 24 Ore di Spa, lo scorso luglio, Kevin Calia non vedeva l’ora di tornare a casa perché stava per diventare papà. Al Bol d’Or ha festeggiato la vittoria assieme Christian Gamarino, Kevin Calia e Simone Saltarelli con il suo figlio di tre mesi tra le braccia. Il Team 33 Louit April Moto Kawasaki ha conquistato poi il successo finale nella Coppa del Mondo Endurance classe Superstock (leggi com’è andata nell’articolo di Alessio Piana). E’ stato il risultato più importante nella carriera di tre ragazzi italiani super appassionati e con delle belle storie da raccontare. Partiamo da Kevin Calia

Kevin Calia, pilota e team manager

“Da un po’ di tempo ho un mio team nel Campionato Italiano Junior. Proprio nello stesso week-end del Bol d’Or avevamo la gara a Varano e venerdì mi sentivo con Ilario Pasini che seguiva piloti sul campo e con altri ragazzi della mia squadra. Quando è iniziata la gara però ho spento il cellulare e mi sono concentrato esclusivamente sul Bol d’Or. Come pilota mi dedico esclusivamente all’ Endurance, partecipo solo a 3 o 4 gare all’anno quindi cerco di portare avanti anche la mia attività con i giovani. Il lavoro di team manager mi piace e sarà il mio futuro.

Sul podio con il bimbo in braccio

Dopo 24 ore di gara eravamo talmente stremati sia a livello fisico che mentale che faccio fatica a dire cosa ho provato. Era tutto fantastico, un’emozione incredibile. E’ stato molto bello avere ai box la mia compagna assieme a mio figlio e festeggiare con loro. Ma è lo stato altrettanto condividere quel momento assieme a Christian Gamarino e Simone Saltarelli. Siamo una squadra super affiatata, siamo uniti da un rapporto di fiducia e stima reciproca. Sono felice anche per loro che inseguivano da tanto un successo così. E’ sicuramente il risultato più importante della mia carriera. In passato ho ottenuto delle vittorie e dei podi a livello internazionale ma questo titolo è qualcosa di speciale.

Il 2024 sempre nell’Endurance

L’anno prossimo sicuramente continuerò come team manager nel CIV Junior e nell’ Endurance come pilota. Mi piacerebbe approdare alla categoria EWC, vediamo se sarà possibile in ogni caso anche nella Superstock mi trovo bene, con il Team 33 Louit April Moto ho istaurato un bellissimo rapporto.