Superbike, Razgatlioglu cerca l’impresa: deve sfatare il tabù Aragon

57 punti separano Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu a tre round dal termine del Mondiale Superbike 2023. Adesso arriva la doppietta Aragon-Portimao e il pilota turco darà tutto per tenere aperta la corsa per il titolo.

Il Motorland non è esattamente il posto migliore per lui, dato che in carriera non ci ha mai vinto. Il suo miglior risultato lì è il terzo posto, ottenuto nelle tre manche del 2022 e in Gara 1 nel 2021. La pista è sicuramente più favorevole a Bautista, che ha fatto tripletta nel 2019 e doppietta lo scorso anno. Servirà un weekend da campione vero per lasciare la Spagna con una differenza ridotta in classifica.

Superbike, Razgatlioglu carico per Aragon

Razgatlioglu sa quanto sia importante recuperare punti in questo fine settimana (QUI tutti gli orari) e anche delle difficoltà di riuscirci: “Aragon non è facile, ma ci sono alcune parti belle: mi piace l’ultima curva! L’anno scorso ho avuto una bella battaglia con Michael Rinaldi, toccandoci all’ultima curva, come quando abbiamo corso in Superstock 600 nel 2015! L’anno scorso abbiamo ottenuto una bellissima pole position, un nuovo record, ma la gara è più importante. Ad Aragon bisogna gestire la gomma per poter lottare, non è facile ma faremo del nostro meglio e guarderemo gara per gara. Spero che saremo sul podio e lotteremo per la vittoria: abbiamo ancora molte gare, tutto può succedere“.

Tutto può succedere, Toprak ci crede. Al tempo stesso sa di non poter essere ottimista come a Magny-Cours, circuito decisamente più favorevole per lui. Inoltre, la Yamaha parte svantaggiata rispetto alla concorrenza perché non era presente al test di fine agosto. Questa mancanza di dati recenti può essere un problema, ritardando l’individuazione del setup ideale per la R1.

Locatelli punta Rea

Se Razgatlioglu vuole provare a recuperare punti su Bautista, invece Andrea Locatelli ambisce a fare lo stesso rispetto a Jonathan Rea. In palio c’è il terzo posto nella classifica generale, ora occupato dal pilota Kawasaki con un vantaggio di 34 punti rispetto all’italiano.

Locatelli è determinato a fare bene al Motorland: “Aragon sarà interessante perché l’ultima volta che siamo stati lì è stato per la prima gara del 2022 ad aprile, quindi sicuramente troveremo condizioni diverse ed è passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo corso lì. La pista mi piace molto, mi è sempre piaciuto correre lì, ha un bel layout, è interessante da pilota: su e giù, parti lente e parti veloci! Quindi cercheremo di divertirci e di continuare con il miglioramento che abbiamo avuto a Magny-Cours. Siamo vicinissimi alla lotta per il podio, eravamo vicini in Francia e ci riproveremo ad Aragon. Credo che potremo vivere un altro grande weekend ed è molto importante finire bene la stagione“.

Foto: Yamaha