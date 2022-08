Gino Rea ecco quali sono le condizioni, l’auspicio della famiglia

In data odierna è stato rilasciato un primo aggiornamento ufficiale direttamente dai familiari di Gino Rea in merito alle sue condizioni. In seguito al drammatico incidente di sabato scorso alla Triangle Chicane di Suzuka, il portacolori F.C.C. TSR Honda resta sotto sedativi, ma i progressi compiuti lasciano ben sperare.

“Finora non abbiamo potuto pubblicare aggiornamenti in merito alle condizioni di salute di Gino“, si legge nella nota rilasciata dalla famiglia di Gino Rea. “Questo è dovuto alla cultura giapponese, in quanto non vengono rilasciate notizie ai media senza un pregresso contatto diretto con la famiglia. Siamo arrivati ​​in Giappone lunedì 8 agosto alle 20:00 e di questo dobbiamo ringraziare l’EWC, FIM, Suzuka Circuit, il consolato britannico ed il team TSR per tutto l’aiuto nell’organizzare dei visti di emergenza per tutti noi. Successivamente, alle 14:30, abbiamo avuto l’opportunità di vedere Gino, pertanto ora abbiamo la conferma dei medici sulle sue condizioni.

Gino è stato ricoverato in terapia intensiva sabato 6 agosto a seguito di un incidente nel corso della seconda sessione di prove libere. Ha riportato una commozione cerebrale e ha riportato gravi ferite alla testa, oltre che a lesioni alla clavicola sinistra. È ancora sotto sedazione per ridurre il gonfiore al cervello e per controllare la sua temperatura. Mercoledì (domani) dovrebbe sottoporsi ad una nuova TAC per una rivalutazione delle sue condizioni.

Da parte nostra un ringraziamento per l’eccellente lavoro dei medici di Suzuka, dell’equipaggio dell’elicottero e del personale dell’ospedale.

Gino ha una mente molto forte, vive la vita al meglio e dà il 100% in qualsiasi situazione. Questo lo aiuterà a recuperare.