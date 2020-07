Randy De Puniet con ERC Ducati anche alla 24h Le Mans

Dopo la 8 ore di Sepang, Randy De Puniet correrà con la Ducati Panigale V4 R del Team ERC anche alla 24 ore di Le Mans del 29-30 agosto prossimi.

Una conferma importante. Dopo l’esperienza vissuta insieme alla 8 ore di Sepang, Randy De Puniet correrà con la Ducati Panigale V4 R del Team ERC Endurance anche alla 24 ore di Le Mans del 29-30 agosto prossimi. RDP, ormai dal 2016 presenza fissa delle corse motociclistiche di durata, ha trovato l’intesa con la squadra di Uwe Reinhardt dopo una lunga trattativa.

DE PUNIET CONFERMATO

L’accordo tra le parti, originariamente previsto per la sola trasferta di Sepang, è stato esteso anche per la maratona Endurance della Sarthe. Randy De Puniet a Le Mans più volte ha sfiorato la vittoria, l’ultima volta lo scorso anno con Honda Endurance Racing (2°). Da ricordare che il pilota francese dai trascorsi MotoGP è tuttora detentore del (doppio) primato sul giro: nel 2017 con Kawasaki SRC tanto in qualifica (1’35″730) quanto in gara (1’36″408).

EQUIPAGGIO

De Puniet affiancherà in squadra Louis Rossi e Julien Da Costa, mentre Ondrej Jezek sarà per l’occasione “riserva” dell’equipaggio titolare. Con il supporto Ducati Corse, il Team ERC Endurance alla 8 ore di Sepang ha intrapreso questo nuovo progetto nel FIM EWC riuscendo a guadagnare una doppia Top 10 tra qualifica e gara con la Panigale V4 R #6. Con l’apporto di RDP, l’obiettivo per Le Mans sarà quello di metter in mostra quantomeno il potenziale velocistico della nuova iper-sportiva di Bologna in configurazione EWC.