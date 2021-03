8 ore di Suzuka 2021 posticipata a novembre, 12h Estoril a luglio

Scambio-date tra la 8 ore di Suzuka (riprogrammata il 7 novembre) e la 12 ore di Estoril (ora fissata il 17 luglio) nel calendario 2021 del FIM EWC.

In anticipo rispetto alla scadenza fissata per il mese di marzo, la 8 ore di Suzuka 2021 ha una nuova collocazione nel calendario del Mondiale Endurance FIM EWC. Considerata la pandemia globale, la “gara delle gare” è stata posticipata dal 18 luglio al 7 novembre prossimo. Con un auspicio: rispetto al 2020, che la maratona Endurance si possa regolarmente disputare. Nel frattempo, Suzuka si scambia di data con la 12 ore di Estoril, ricollocata per sabato 17 luglio.

SOLUZIONE INEVITABILE

Di fatto, la medesima decisione presa lo scorso anno, quando la maratona Endurance del Sol Levante era stata posticipata dal 18 luglio al 1 novembre. In questa circostanza, tuttavia, l’auspicio che a Suzuka si possa correre regolarmente, speranzosi in un progressivo miglioramento della pandemia. Per non prendere decisioni dell’ultim’ora, il promoter Eurosport Events, la FIM e tutte le parti interessate hanno optato per anticipare la 12 ore di Estoril. Originariamente prevista con ultima prova 2021, adesso si disputerà il 17 luglio, in quello che doveva essere il weekend della 8 ore di Suzuka 2021.

IL NUOVO CALENDARIO

Il nuovo calendario del FIM EWC presenta così la 24 ore di Le Mans il 17-18 aprile prossimi seguita in data 23 maggio dalla 8 ore di Oschersleben. Il 17 luglio la seconda edizione della 12 ore di Estoril con, a seguire, il Bol d’Or (18-19 settembre) e, per l’appunto, la 8 ore di Suzuka il 7 novembre. Pandemia permettendo, la gara più prestigiosa dell’Endurance tornerà a rappresentare il “Grand Finale” di stagione, con punteggi assegnati elevati del 150 %, come prevede il regolamento vigente del FIM EWC.