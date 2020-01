F.C.C. TSR Honda sviluppa la nuova CBR: debutto a Le Mans?

F.C.C. TSR Honda già al lavoro con la nuova CBR 1000RR-R SP: l'esordio in gara potrebbe avvenire già in occasione della 24 ore di Le Mans.

Nei giorni scorsi F.C.C. TSR Honda ha fatto recapitare a staff, collaboratori, partner e sostenitori il calendario 2020 con una busta dove era raffigurato un messaggio particolare. “CBR is TSR: not once every four years, once in your lifetime“, comprensivo della foto illustrativa della nuova CBR 1000RR-R SP. Si direbbe un indizio, ma non è questo il punto: da diverse settimane la squadra è al lavoro con la nuova arma totale Honda per le derivate dalla serie…

STORIA

Non è passata inosservata la presenza di Freddy Foray e Mike Di Meglio, piloti titolari F.C.C. TSR Honda nel Mondiale Endurance, alla presentazione della nuova CBR 1000RR-R SP all’EICMA di Milano lo scorso mese di novembre. Parallelamente al programma World Superbike, HRC ci tiene molto alle corse motociclistiche di durata, a maggior ragione con F.C.C. TSR Honda. La squadra, fondata nel 1963 da Teruyoshi Fujii, ex pilota e grande amico di Soichiro Honda, vede la propria Factory alle porte del circuito di Suzuka. Il legame con la casa madre è fuori discussione…

CBR 1000RR-R SP

Sebbene per la nuova CBR 1000RR-R SP in configurazione FIM EWC si parla di un primo test nelle prossime settimane, in realtà Technical Sports Racing ci ha già messo “le mani” da diverso tempo. Non nelle due “antenne” europee in Catalogna (sede di Bruno Performance) o Parigi (per via della partnership con Honda France), ma direttamente a Suzuka. Se in un primo momento si parlava di un esordio del nuovo modello soltanto per la 8 ore di Suzuka, il debutto potrebbe avvenire già alla 24 ore di Le Mans del 18-19 aprile prossimi.

PRECEDENTI

I precedenti in tal senso narrano tutt’altro. La precedente generazione della Fireblade con TSR ha debuttato soltanto alla 8 ore di Suzuka 2017, mentre per vederla impegnata nelle 24 ore si è dovuto attendere addirittura il 2019 tra Le Mans ed il Bol d’Or. La casa madre, tuttavia, ci tiene molto a far correre e subito la nuova CBR 1000RR-R SP di prossima omologazione. Anche perché, in campionato, ormai c’è poco da perdere con 54 punti (!) da recuperare rispetto alla Suzuki SERT…