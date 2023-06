Primo giorno giorno di scuola per Roberto Tamburini in un autodromo considerato l’università del motorsport. Il pilota riminese gareggia da oltre vent’anni ma nelle Fiandre è praticamente un ragazzino alle prime armi. Corre sulla Yamaha Moto-Ain assieme al francese Corentin Perolari ed Alessandro Polita, due specialisti delle gare di durata. Roberto Tamburini invece è alla sua seconda esperienza e la prima era durata poco visto che a Le Mans la squadra si era dovuta ritirare per una rottura e praticamente non aveva potuto provare neppure l’emozioni di guidare di notte.

Tamburini comunque è uno tra i migliori piloti del campionato ed è estremamente eclettico: è veloce in ogni condizione e su qualunque moto. Non a caso due settimane fa ha sbriciolato il precedente record della pista con un’Aprilia con cui non aveva mai girato e su un circuito del tutto nuovo in Romania. Ora comunque è pronto per questa sua nuova avventura a Spa-Francorchamps, uno tra i circuiti più affascinanti a livello mondiale. In qualifica il team Moto-Ain si è classificato in settima posizione EWC ed è risultato il terzo miglior team privato.

“E’ una gara impegnativa – racconta Roberto Tamburini a Corsedimoto – è un pistone e per me è stato un po’ difficile da imparare durante le prove però passo dopo passo sono riuscito a migliorare quindi affronto questa gara nel modo giusto. Mi sono trovato molto bene nel Mondiale Endurace, è veramente un bell’ambiente e con la squadra ho raggiunto un ottimo feeling. Qui a Spa spero di divertimi ed essere competitivo. Vediamo come va la gara. L’obbiettivo principale è finirla ma ovviamente cerchiamo di essere protagonisti. Ovviamente siamo un team privato, quelli ufficiali vanno a bomba ma l’importante è fare del nostro meglio. Sono convinto che si possa fare bene”.

