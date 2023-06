MotoGP Sachsenring: Bagnaia in pole, Marquez cade tre volte!

Anche il Sachsenring, sulla carta circuito talismano di Marc Marquez, si sta rivelando un incubo. Ben tre incidenti per il pilota Honda nei due turni di qualifiche ed una settima casella in griglia che chiaramente non lo soddisfa per niente. Non l’unico incidentato di queste due sessioni, mentre Francesco Bagnaia si prende la pole position anche sulla pista tedesca, la terza affermazione consecutiva in qualifica. La cronaca dei due turni MotoGP.

Q1: il consiglio di Miller

Si sta creando la “linea asciutta” dopo la pioggia dei turni precedenti e cessata durante le Prove Libere MotoGP. Serve comunque molta attenzione, ci sono tanti punti ancora umidi con anche chiazze particolarmente bagnate, il rischio è dietro l’angolo. Non mancano nomi a sorpresa in questa prima sessione di qualifiche: Marc Marquez, Binder, ben tre Aprilia, per citarne alcuni. In pochi minuti però ecco un’altra caduta, stavolta alla 13, per Marquez, che non perde neanche tempo con la moto rimasta nella ghiaia: il #93 infatti si rialza, scatta e torna subito al box per ripartire con la seconda RC-V. Nel frattempo Vinales e Binder piazzano la zampata, ma non è finita: l’alfiere KTM, su insistenza del compagno di squadra Jack Miller, si convince ed azzarda le slick. Sia per lui che per il pluricampione Honda, che fa la stessa scelta, si rivelerà la mossa giusta, visto che così si prendono la Q2.

Q2: Marquez che disastro

Le condizioni della pista sono in continuo miglioramento, tutti i piloti MotoGP sono subito in azione con la doppia morbida da asciutto. Ma ecco un altro problema per Marc Marquez, stavolta un highside alla curva 13! Il #93 è un po’ zoppicante e non ha più moto sane… Ma riesce comunque a riportare la seconda RC-V al box. In quello stesso punto assistiamo ad un altro volo, stavolta di Bezzecchi, anche lui subito in piedi e protagonista di uno scatto a lato del rettilineo per tornare al box, ripartendo prontamente. Che peccato Johann Zarco, velocissimo prima della scivolata alla Waterfall nei secondi finali, ma Marc Marquez continua a finire per terra! Tre cadute in due turni che disastro… Bandiere gialle ed addio ai tentativi di Marini, Bezzecchi, Martin, lasciando quindi Bagnaia in pole position al Sachsenring.

Foto: motogp.com