24h Spa EWC Motos: programma compresso per l’edizione 2023

Tra molteplici problematiche, il 2022 ha riportato Spa Francorchamps nella mappa del motociclismo internazionale. Teatro della 24h Spa EWC Motos, la prima da 19 anni a questa parte, l’iconico tracciato belga ha superato l’esame, seppur con evidente lacune e migliorie da apportare in ottica 2023. In questo senso si registra l’innesto della PHA di Claude Michy in qualità di promoter, da un altro punto di vista l’adozione di un format inedito per la specialità.

PROGRAMMA COMPRESSO ALLA 24H SPA EWC MOTOS 2023

In attesa dell’ufficialità, possiamo anticipare che l’edizione 2023 della 24h Spa EWC Motos in agenda nel fine settimana del 17-18 giugno prossimi adotterà un programma compresso. Nello specifico, si scenderà in pista (esclusi test pre-evento) soltanto venerdì per la disputa di prove e qualifiche ufficiali per poi, l’indomani, il via della 24 ore di gara alle 14:00 del sabato.

UN ESPERIMENTO

Un format analogo era già stato adottato in passato in condizioni particolari, ma mai in una 24 ore. Due sono le ragioni alla base di questa scelta. Da una parte l’intento del promoter del Mondiale Endurance (Discovery Sports Events) di limitare, in prospettiva, al più stretto indispensabile le attività in pista nel weekend. Oggi infatti nel FIM EWC non si parla nemmeno di “fine settimana di gara”, bensì di un’intera settimana di attività che inizia martedì con la (facoltativa) giornata di test, giovedì e venerdì prove e qualifiche, sabato la disputa della corsa. La seconda ragione è motivata altresì da una delle problematiche evidenziate nel corso della stagione 2022.

LA GRANA COMMISSARI ALLE 24H SPA

Parliamo del problema… commissari! Proprio così. Come accaduto anche recentemente in occasione del Bol d’Or, alle volte capita di non avere sufficiente personale (commissari, addetti alla sicurezza) in pista già nel corso delle prove. In quanto volontari, si è constatata la difficoltà di reperire un sufficiente numero di addetti presenti già con l’inizio ufficiale del weekend di gara. Con soli 3 giorni di attività, questa problematica (sulla carta) dovrebbe esser risolta.

IL PROGRAMMA DELLA 24H SPA EWC MOTOS 2023

Se le squadre potranno accedere in circuito già nella giornata di martedì, ufficialmente il weekend di gara della 24h Spa EWC Motos 2023 inizierà venerdì 16 giugno con una giornata intensissima. Alle 9:00 spazio a 2 ore di prove libere seguite dai due turni di qualifiche ufficiali: alle 13:00 la prima, alle 17:00 la seconda sessione. In serata 90 minuti di prove libere in notturna con partenza alle 21:30, lasciando a sabato 17 giugno la disputa del Warm Up (45 minuti dalle 9:15) e, chiaramente, la partenza della 24 ore prevista alle 14:00.