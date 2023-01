Dakar 2023, Ales Loprais: “Una vita spezzata indirettamente per colpa mia”

Si allunga la lista di lutti registrati negli anni alla Dakar. L’ultimo è lo spettatore italiano investito ieri nel corso della nona tappa e purtroppo deceduto durante il trasferimento in ospedale. Incolpevole protagonista di questo tragico evento è l’equipaggio ceco composto da Ales Loprais, Petr Pokora e Jaroslav Valtr jr. Fino a ieri erano loro i leader nella classifica dei camion, oggi invece hanno perso la decima tappa e quindi la possibilità di vincere la Dakar. Ecco cos’è successo.

“Indirettamente per colpa mia”

Riepiloghiamo quanto accaduto. Nella serata di ieri A.S.O. aveva ufficializzato la scomparsa di uno spettatore. Oggi sappiamo che si chiamava Livio Sassinotti, aveva 69 anni ed era italiano. Ales Loprais ed il suo staff l’hanno saputo solamente molto tempo dopo. “Gli stewards ci hanno mostrato le immagini di un incidente” ha raccontato il pilota ceco in un video postato sui suoi canali social. “Per sbaglio abbiamo colpito un uomo che stava scattando foto sotto una duna. Dopo due, tre ore ha accusato nausea ed è infine morto per un attacco di cuore mentre lo stavano trasportando in ospedale. Una vita umana s’è spezzata indirettamente per colpa mia. Né io né il mio staff l’abbiamo visto ed abbiamo dei video che lo provano, ma questo non cambia niente. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia ed ai suoi amici.”

Fine della Dakar

La corsa per l’equipaggio ceco, come detto fino a ieri al comando della classifica dei camion, s’è però conclusa così. Oggi Loprais ed il suo staff, increduli e rattristati per quanto accaduto, si sono fermati per mettersi a disposizione delle autorità locali, che stanno svolgendo l’inchiesta per chiarire quanto successo. Di conseguenza hanno perso la tappa e quindi ogni possibilità di lottare per il trionfo finale in questa Dakar. Ma non ha più molta importanza e Loprais l’ha sottolineato chiaramente. “Una vita umana s’è spenta perché io stavo guidando. Questo incidente rimarrà con me per il resto della mia vita.”

Foto: Dakar Rally