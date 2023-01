Nolangroup, Enrico Pellegrino nuovo CEO del produttore di caschi italiano

Il produttore italiano di caschi Nolangroup ha una nuova guida. Enrico Pellegrino ha assunto la carica di CEO e General Manager del gruppo, coi suoi marchi Nolan, X-lite, Grex e N-Com, a partire dal 10 gennaio. Oltre 35 anni di carriera e quindi una vasta esperienza nel mondo dei motori, in particolare nel settore motociclistico. In precedenza ha anche ricoperto posizioni manageriali in Ford, Ducati, Yamaha, Peugeot Motocycles e MV Agusta. Ruoli al vertice con un impatto aziendale significativo.

La Direzione di Nolangroup da parte di Enrico Pellegrino porterà il gruppo a raggiungere obiettivi ambiziosi. Ad esempio l’ingresso in mercati emergenti e il consolidamento di territori commerciali strategici, il rinnovamento degli storici e riconosciuti brand del Gruppo. L’espansione della rete commerciale e la proiezione della realtà bergamasca verso ancora più alti livelli di innovazione. Una moderna Nolangroup pronta a cavalcare il futuro e ad affrontare le nuove sfide in arrivo da produttori competitivi e da nuovi mercati.

“Ho accettato con entusiasmo la sfida che 2Ride Group mi ha proposto” ha dichiarato Pellegrino. “Ovvero accompagnare verso il futuro una realtà come Nolangroup, vanto dell’eccellenza del Made in Italy a livello mondiale. I nostri valori sono chiari e consolidati, rappresentati da una linea di prodotti in grado di soddisfare una domanda sempre più crescente e preparata. È arrivato il momento di rinnovarsi e puntare ancora più in alto, focalizzandoci sul mercato e sulla nostra esigente clientela.”

Nolangroup, insieme a Shark, Troy Lee Designs, Segura, Bering, Cairn Sport e CASCO, fa parte di 2Ride Group. Leader mondiale nel mercato dei dispositivi di protezione per gli sport estremi (moto, bici, sci e attività all’aria aperta). Nolangroup produce in Italia e distribuisce caschi per moto dal 1972.