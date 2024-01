Leon Haslam: avanti nel British Superbike e cresce la sua Academy

Leon Haslam è uno che non molla mai e, non da meno, un vero e proprio “racer“. Compiuti 40 anni lo scorso mese di maggio, il vice-Campione del Mondo Superbike 2010 non ha affatto intenzione di appendere il casco al chiodo. Tutt’altro: fosse per lui, salirebbe in sella ad una moto ogni giorno, in tutti i fine settmana. Questa la passione che lo ha spinto da due anni a questa parte a tornare nel BSB e, non da meno, ad intraprendere altri progetti, ma sempre strettamente legati al motociclismo.

ANCORA CON BMW NEL BRITISH SUPERBIKE

Da Campione 2018, Leon Haslam due anni or sono è tornato a far capolino nel British Superbike, vivendo tuttavia una stagione piuttosto problematica sotto le insegne del team Lee Hardy Racing Kawasaki. Per il 2023 ha intrapreso una nuova sfida, definita proprio all’ultimo: con il pieno supporto di BMW Motorrad, un contratto triennale con il title sponsor ROKiT (portando in dote gli stessi colori del Mondiale), ha dato vita ad una propria squadra. Una struttura costruita intorno a lui con la denominazione di ROKiT BMW Motorrad British Superbike Team, ritrovando la competitività perduta nel 2022.

UN POSITIVO 2023

Considerando il fatto che questo ambizioso programma sia stato ultimato a poche settimane dal via della stagione, ‘Pocket Rocket‘ non ha affatto sfigurato: 10 podi in 33 gare, quinto posto finale in campionato con l’unico neo rappresentato da una vittoria che gli è sfuggita di un soffio in diverse occasioni. Un traguardo da raggiungere in questo 2024, secondo di tre anni del progetto ROKiT BMW BSB, con una compagine oltretutto rafforzata sul profilo prettamente tecnico.

LA SUA AFFINITY SPORTS ACADEMY

Come se non bastasse, Leon Haslam sarà oberato di impegni al seguito della sua stessa Affinity Sports Academy. Un progetto partito quattro anni or sono e che ha prodotto la conquista di due titoli britannici, 23 vittorie e 63 podi. Una accademia dove Haslam segue i piloti schierati in varie squadre, supportandoli economicamente grazie a sponsor che hanno sposato questa causa: dalla stessa ROKiT (i piloti coinvolti nel progetto sono infatti definiti “ROKiT Rookies”), ma anche Kawasaki Motors UK.

OTTO PILOTI NELLE CLASSI DEL BRITISH SUPERBIKE

Ad oggi sono ben 8 i piloti confermati nella Affinity Sports Academy di Leon Haslam per la stagione 2024. Con Kawasaki correranno nel British Supersport Harry Cook, Mikey Hardie e Adam Brown, mentre con le Ducati Panigale V2 preparate da Moto Rapido rivedremo i fratelli Eugene e James McManus. Tre giovanissimi presenzieranno altresì nell’inedito Tracker Kawasaki British Superteen Championship: Lewis Jones, Jay Yeldham più Kalvin Kelly.