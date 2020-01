Jason O’Halloran cuore d’oro: raccoglie fondi per l’Australia

Jason O'Halloran, pilota australiano del team McAMS Yamaha del BSB, ha aperto una raccolta fondi per l'emergenza incendi in Australia.

Dal 2008 trasferitosi nel Regno Unito, Jason O’Halloran non scorda le sue origini. Con la sua Australia funestata dall’emergenza incendi, “O’Show” si sta attivando per aiutare i connazionali in difficoltà.

Originario di Wollongong (città natale anche di Troy Corser), Jason O’Halloran sabato scorso ha attivato una raccolta fondi sul proprio profilo Facebook. In meno di 24 ore ha raggiunto l’obiettivo prefissato di 5.867 euro.

Oltre a donazioni private (e non pubblicizzate dal diretto interessato…), questa cifra sarà interamente devoluta alla NSW Rural Fire Service & Brigades, i vigili del fuoco del New South Wales.

Complessivamente più di 250 persone hanno aderito a questa raccolta fondi tra addetti ai lavori e appassionati del BSB.

Quest’anno Jason O’Halloran affronterà la sua seconda stagione consecutiva nel BSB con McAMS Yamaha, cercando di tornare ad una vittoria che gli manca da Snetterton 2016, all’epoca da portacolori Honda Racing UK.