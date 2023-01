Tridente Ducati per tornare protagonista nel British Superbike

Il 2022 per Ducati nel British Superbike è stato un anno che definir tremendo è dir poco. Vero: Tommy Bridewell con il terzo posto in campionato ci ha messo una pezza, ma chiaramente non basta. Una stagione al di sotto le aspettative che non ha mai visto le tre V4 R in pista lottare seriamente per la conquista del titolo. In ottica 2023, tuttavia, i team PBM e Moto Rapido sono fermamente convinti di poter riappropriarsi della corona della Superbike d’oltremanica. Puntando sull’esperienza di piloti “specialisti” della serie.

NUOVO CORSO PBM NEL BRITISH SUPERBIKE

In primis il team PBM di Paul Bird, il quale da un difficilissimo 2022 ha rinnovato i suoi propositi ambiziosi. Via un Josh Brookes in difficoltà da due anni a questa parte, tornato nel Mondiale un Tom Sykes artefice degli unici due successi a Donington Park, si è deciso di puntare su consolidate certezze. Con una campagna acquisti di rilievo, ingaggiando il secondo ed il terzo classificato del 2022. Da una parte un cavallo di ritorno come Glenn Irwin (dopo il discusso divorzio di fine 2018), dall’altra Tommy Bridewell, dal 2019 protagonista del BSB con una V4 R. Tuttora in attesa di trovare un main sponsor (MCE Insurance non ha rinnovato l’accordo), il Paul Bird Motorsport è convinto di aver messo una pezza alla principale nota dolente della passata stagione: per l’appunto, i piloti.

PROBLEMI PILOTI

Già, perché in casa PBM Ducati tuttora non si spiegano come sia stato possibile un rendimento così deficitario da parte di Brookes e Sykes. Nell’ultimo biennio il due-volte Campione BSB ci ha capito ben poco (e aveva bisogno di cambiar aria) soprattutto in termini di fiducia sull’avantreno. Il ritorno in PBM e nel British Superbike di Tom Sykes è stato invece un flop. OK le due vittorie a Donington, ma per il resto poco, nulla. Senza attenuanti, oltretutto. Chi di dovere fa notare che la V4 R della doppietta nel penultimo round era pur sempre la stessa a disposizione in tutto il campionato…

MOTO RAPIDO PUNTA SU IDDON

Perso Tommy Bridewell dopo un lustro di successi, il team Moto Rapido di Steve ‘Wilf’ Moore a sua volta ha deciso di puntare su uno specialista del BSB. Quel Christian Iddon di ritorno in Ducati dopo il positivo biennio 2020-2021 vissuto con PBM, rappresentando il profilo giusto per portare in alto i colori Oxford Products Racing.

CERTEZZA PANIGALE V4 R NEL BRITISH SUPERBIKE

Entrambe le squadre sono fermamente convinte che la Ducati Panigale V4 R sia una moto estremamente competitiva per rivincere nel BSB come nel biennio 2019-2020. Tanto che i 250 giri motore di abbuono concessi nel 2022 potrebbero non esserci più…