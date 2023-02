La splendida Kawasaki FS-3 del British Superbike 2023

Ci ha preso gusto il team FS-3 Racing del British Superbike. Dal 2020 compagine di riferimento Kawasaki Motors UK della serie, per il secondo anno consecutivo ha deciso di vestire “amarcord” le proprie Ninja ZX-10RR. Come nel 2022, anche in questa stagione le Kawasaki di punta del BSB correranno con una grafica ispirata alla gloriosa ZXR 750 dei primi anni ’90, già ammirata nella tappa del Mondiale Superbike in Argentina nel 2021 con Jonathan Rea.

LIVREA AMARCORD NEL BRITISH SUPERBIKE

Una scelta sposata proprio da Kawasaki UK, per questo 2023 con un tocco di blu in più. FS-3 Racing potrà infatti contare su Cheshire Mouldings in qualità di title sponsor, oltretutto già partner di KRT nel Mondiale Superbike. La squadra, sotto le insegne Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki, porterà in pista il riconfermatissimo Lee Jackson e l’esordiente Max Cook, sostituto di Rory Skinner passato al Mondiale Moto2.

LIVREA GETTONATISSIMA

Tornando alla livrea, Kawasaki UK ha visto un crescente numero di ZX-10RR nel Regno Unito commercializzate proprio con questo schema grafico. Segno che l’amarcord, per l’utenza e per gli appassionati, non passa mai di moda, specie se con questo apprezzabilissimo risultato estetico.

2023 ALL’ATTACCO

Per quanto concerne gli obiettivi stagionali, FS-3 Kawasaki ripone grandi speranze su Lee Jackson. Tra i piloti più sottovalutati nel BSB, lo scorso anno si è garantito le prime vittorie, affermandosi nell’élite della serie. Lecito attendersi un gran 2023 da parte sua, mentre al Campione Stock 600 in carica Max Cook verrà concesso tutto il tempo di imparare e crescere al debutto con una Superbike.