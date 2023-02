F1, Alpine presenta la A523: “ingaggiato” anche Zidane – Foto e Video

Le presentazioni delle macchine per la stagione di F1 2023 adesso sono concluse. Mancava solo l’Alpine all’appello e nelle serata di ieri è andato in scena l’evento di unveiling della nuova A523, la cui livrea è simile a quella dello scorso campionato. Blu elettrico e rosa i colori principali, ma con più nero rispetto al 2022.

Da specificare, però, che la scuderia di Enstone correrà con una monoposto total pink nelle prime tre gare del calendario: Bahrain, Arabia Saudita e Australia. Era successo anche l’anno scorso, però solo nei primi due gran premi. Tale colorazione è dovuta al title sponsor BWT, azienda austriaca specializzata nel trattamento dell’acqua. Ovviamente, sarà adottata anche nel test pre-campionato in programma a Sakhir dal 23 al 25 febbraio.

F1, Alpine svela la A523 di Ocon e Gasly: c’è anche Zidane

Alpine si affida a una coppia di piloti tutta francese. Esteban Ocon è al quarto anno con il team e spera di fare un passo avanti in termini di competitività: “Mi sento più forte che mai, anche grazie alla continuità con questa squadra. La mia progressione non è ancora giunta al termine. Mi sento motivato, pronto. Finire sul podio sarebbe fantastico, l’anno scorso ci è mancato. La cosa più importante è colmare il divario con il terzo posto della classifica costruttori“.

La scuderia di Enstone, quarta nel Mondiale di F1 2022, spera di progredire nella nuova stagione. Al fianco di Ocon ci sarà il connazionale Pierre Gasly, arrivato dall’AlphaTauri per sostituire Fernando Alonso: “Voglio mostrare il mio impegno alla squadra – ha dichiarato – perché sono qui per vincere. Abbiamo bisogno che ogni singola persona dia il meglio per permetterci di lottare contro le prime tre. C’è un piano molto chiaro su cosa fare per avvicinarsi. Penso sia solo questione di tempo. L’obiettivo è colmare il divario, riuscendo settimana dopo settimana a lottare per podi e vittorie. Difficile dire se riusciremo a farlo. Spero che potremo battagliare per il podio almeno un paio di volte“.

Zidane nuovo ambasciatore Alpine

Oltre alla A523, l’Alpine ha voluto ufficializzare anche un’altra novità interessante. Infatti, Zinedine Zidane è diventato ambasciatore della Marca e sponsor dei programmi che promuovono le pari opportunità, Rac(H)er e Concours Excellence Mecanique.

L’ex calciatore e attuale allenatore, salito anche sul palco durante l’evento di presentazione della nuova macchina, è contento della collaborazione con Alpine: “Mi è piaciuta la visione e l’approccio concreto del team, soprattutto nella realizzazione die programmi che promuovono le pari opportunità. Come francese e come fan della Formula 1 ho un affetto speciale per Alpine. Penso sia importante dire ai bambini, indipendentemente dalla provenienza, che possono diventare i campioni del futuro e che devono credere nei loro sogni. Il progetto con Alpine nasce per rendere possibile tutto questo“.

