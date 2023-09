Non può definirsi per nulla conclusa la stagione 2023 di Niccolò Canepa. Celebrata lo scorso weekend con il quarto posto al Bol d’Or la conquista del suo secondo titolo Mondiale Endurance FIM EWC in carriera, il motociclista genovese sarà al via dei conclusivi due round del British Superbike 2023. Canepa ha ricevuto la convocazione per questo impegno da parte del team McAMS Yamaha, dal 2016 compagine di riferimento dei Tre Diapason nel BSB e, nel 2021, in trionfo in campionato con Tarran Mackenzie.

UN ITALIANO RITORNA NEL BRITISH SUPERBIKE

Niccolò Canepa affiancherà Jason O’Halloran con la seconda YZF-R1 in quelli che saranno gli ultimi due round della stagione 2023 e, non da meno, dello stesso team McAMS Yamaha che chiuderà i battenti a fine campionato. Si confronterà in un campionato di alto profilo, correndo a Donington Park (dal 29 settembre al 1° ottobre) e Brands Hatch (dal 13 al 15 ottobre prossimi), tracciati dove ha già avuto modo di scender in pista nel corso della sua carriera.

LA STORIA DELL’ITALIA NEL BRITISH SUPERBIKE

Canepa sarà il decimo motociclista italiano a correre nel British Superbike. Prima di lui Alessandro Gramigni (nel conclusivo round di Donington 2000 con Kawasaki UK), Giovanni Bussei (per due round con Crescent Suzuki nel 2002), Matteo Mossa, Alex Polita, Luca Scassa, Matteo Baiocco, Vittorio Iannuzzo, Davide Giugliano fino a Claudio Corti. Proprio quest’ultimo nel 2019 disputò tutta la stagione con il team WD-40 GR MotoSport Kawasaki.

LE PAROLE DI CANEPA

“Sono entusiasta di correre nel British Superbike“, ha ammesso il due volte Campione del Mondo EWC. “Nel corso della mia carriera ho corso in tanti campionati, ma non ho mai avuto l’occasione di confrontarmi nel BSB. Per me è speciale poterlo fare con McAMS Yamaha che l’ho sempre ritenuta la miglior squadra di questo paddock. So che il campionato è difficile, il livello è molto alto, ma cercherò di ottenere dei buoni risultati per tutto il team“.