Luke Stapleford da appiedato ad un top team del British Superbike

Per il May Day Bank Holiday Weekend in corso di svolgimento il British Superbike fa tappa ad Oulton Park, teatro di un secondo appuntamento stagionale dalle molteplici tematiche d’interesse. Si riparte dall’appassionante primo round svoltosi a Silverstone con 3 gare dall’elevato tasso di spettacolarità, offrendo diverse novità per quanto concerne lo schieramento di partenza. Michael Dunlop, reduce dalla Cookstown 100, corre in qualità di wild card con la terza Hawk Honda, ma tra gli osservati speciali figura anche un volto noto nel recente passato del Mondiale Supersport: Luke Stapleford.

IL RITORNO DI LUKE STAPLEFORD NEL BRITISH SUPERBIKE

Proprio così. “Lucra” si rivedrà nel BSB, per una storia tutta da raccontare. Dopo aver conquistato il titolo 2015 del British Supersport, successivamente è passato al Mondiale di categoria ben figurando con una Triumph Daytona 675 del Profile Racing, tanto da assicurarsi la pole a Lusail nel 2016. Per svariate ragioni, nel 2019 passò al BSB proprio con il team Buildbase Suzuki, mettendosi in mostra ad Assen con una sorprendente prima fila, conquistando un 4° ed un 5° posto nelle due gare. Non rinnovato il sodalizio con la squadra di Stuart e Steve Hicken, di fatto Stapleford prese la decisione di appendere il casco al chiodo, ripensandoci nel 2021 per correre occasionalmente tra British Superbike e Supersport, vedi lo scorso anno con Gearlink Kawasaki.

A PIEDI AD INIZIO 2023

All’originario di Leicester sarebbe piaciuto proseguire questa avventura nel 2023, ma non c’è stato proprio verso. A pochi giorni dal via della stagione, la squadra gli comunicò che non ci sarebbe stato posto per lui, presumibilmente per ragioni di budget. Deluso (per non dir altro…) da questa brutta conclusione di un rapporto professionale che aveva prodotto buoni risultati, Stapleford si è messo in testa una sfida d’altri tempi: correre in proprio nel primo round di Silverstone.

CHE RIVINCITA A SILVERSTONE!

Riportato in auge il team Profile Racing, Luke la sua sfida l’ha vinta eccome. In quel di Silverstone ha concluso secondo in Gara 1, battendo in volata Tom Booth Amos schierato proprio dal suo ex-team Gearlink Kawasaki. Chissà che soddisfazione dal sapore di rivincita per l’originario del Leicestershire…

ORA BRITISH SUPERBIKE CON OMG YAMAHA

Dal ritrovarsi a piedi, questo weekend Luke Stapleford si ritroverà addirittura al via del BSB con la squadra che ha vinto il titolo lo scorso anno. Con Ryan Vickers KO per infortunio, OMG Racing Yamaha ha deciso di puntare su di lui come sostituto dopo un buon test-provino tenutosi proprio ad Oulton Park nei giorni scorsi.

COSÌ NELLE PRIME LIBERE

Questa partecipazione-spot al BSB con LAMI OMG Racing Yamaha è iniziata ufficialmente con il 19° tempo nella combinata dei due turni di prove libere che hanno determinato la lista dei 12 piloti ammessi di diritto al Q2 delle qualifiche ufficiali. Tra questi figura Peter Hickman, con FHO Racing BMW al top a precedere uno scatenato Danny Kent (Honda schierata in proprio), Leon Haslam (ROKiT BMW) e Tommy Bridewell (BeerMonster Ducati). Quinto, sesto e ottavo posto rispettivamente per i 3 vincitori di Silverstone Josh Brookes, Kyle Ryde e Glenn Irwin.