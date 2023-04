Moto3 Jerez: Romano Fenati all’arrembaggio, è ora della riscossa?

Segnali importanti di un ritorno nelle zone alte? Certo Romano Fenati se lo augura. Ma il risultato ottenuto in qualifica a Jerez è il migliore per l’alfiere Snipers da quando è tornato a competere in Moto3. Sottolineiamo che è il miglior pilota italiano in griglia di partenza per il 4° appuntamento della stagione 2023. Ottiene il 4° tempo, ma sarà 3° visto l’infortunio e quindi l’assenza di David Munoz. Qualifiche che rappresentano una bella iniezione di fiducia in vista della gara, proprio sul tracciato della sua prima vittoria mondiale, conquistata appena al secondo GP nel 2012. Chissà se rappresenterà il segnale del ritorno di Fenati tra i protagonisti…

Ritorno difficile

In molti si dimenticano che Romano Fenati non correva davvero da tanto tempo. Il suo ultimo GP era stato in Moto2 e proprio a Jerez nel weekend del 30 aprile-2 maggio. Il ritorno in Moto3 quindi, cominciando ufficialmente dal GP Portogallo dello scorso 24-26 marzo, non poteva essere così semplice. L’alfiere Snipers ha fatto fatica nei primi tre round, agguantando però il 13° posto in occasione dell’appuntamento in Argentina, quindi i primi punti mondiali dal suo ritorno in Moto3. Una prima iniezione di fiducia per questa stagione Moto3 2023. A Jerez sembra stia arrivando un ulteriore passo avanti per il pilota ascolano.

Fenati alla riscossa?

Il GP di Spagna non inizia al meglio. Il pilota ascolano è appena fuori dai 14 nella combinata del venerdì a Jerez, la beffa arriva nelle Prove 3 del sabato mattina: piazza un giro da Q2, ma un piccolo errore ne provoca la cancellazione. Fenati si ritrova in Q1, un fatto che sembra lanciarlo: chiude in vetta nella prima sessione di qualifiche, lotta per la pole in seguito in Q2, chiudendo infine 4°. Anzi possiamo dire 3°, visto che David Munoz è fuori causa per infortunio. C’è ancora del lavoro da fare, ma potrà disputare una gara da protagonista? La speranza è quella, vedremo se il pilota Snipers riuscirà a farsi vedere di nuovo in Moto3.

Foto: Valter Magatti